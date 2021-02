Auch mit einem Jahr Verzögerung blickt die dreimalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze optimistisch auf die Olympischen Spiele in Tokio. "Ich sehe es nicht so, dass mir eine Chance genommen wurde. Ich bin immer noch jung. Für mich macht es keinen Unterschied, dass Olympia in diesem Jahr stattfindet und nicht im letzten Jahr", sagte Hinze in einem virtuellen Pressegespräch am Mittwoch und fügte hinzu: "Ich will schon noch versuchen, mich zu verbessern und nicht zu sagen: Das war das Beste, was ich erreicht habe, und das war's. Es wurde halt einfach vertagt."

Hinze hatte vor knapp einem Jahr drei Siege bei der Heim-WM in Berlin geholt und war damit auch die Topfavoritin für die Sommerspiele in Tokio. Die WM mache sie stolz, sagte Hinze und betonte: "Ich bin aber auch hungrig auf mehr. Ich hoffe, dass es bald wieder losgeht."