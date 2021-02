"In den Sommermonaten wurden die Freibäder geöffnet, aber die Vereine kamen nicht rein. Jetzt erklär' mal einem Mitglied, warum sie mit Eintritt in die Freibäder reinkommen und schwimmen können, aber als Mitglied der Berliner Wasserratten keine Wasserfläche bekommen", sagt Vereinspräsident Guido Kersten. Auch finanziell sind die Auswirkungen der Krise zu spüren. Ein Drittel der Gelder, die der Verein benötigt, sind weggebrochen.

Noch viel schlimmer aber ist aus Sicht von Kersten ein anderes Problem: Die Kinder können aktuell kaum oder gar nicht schwimmen lernen. Die Wasserratten zählen zu einem von rund 80 Vereinen in Berlin, die Schulkindern das Schwimmen beibringen. "Im Schuljahr 2019/2020 konnten zwischen 25.000 und 27.500 Kinder nicht ausgebildet werden", resümiert er. Auch im laufenden Schuljahr lernen die wenigsten Kinder schwimmen. "Im kommenden Schuljahr kommen nochmal 35.000 Kinder oder mehr dazu. Wir reden hier also von fast 100.000 Kindern", so der Präsident der Wasserratten.

Wie soll man das wieder aufholen? "Das kann erst in den nächsten drei bis vier Jahren mit einer immensen Kraftleistung abgebaut werden", glaubt Kersten und nennt nur eine von vielen Folgen für den Alltag der Kinder: "Wir werden uns in Berlin daran gewöhnen, dass wenn es eine Klassenfahrt an einen See gibt, nicht wie normalerweise etwa 70 Prozent der Kinder schwimmen können, sondern nur etwa 30 oder 40 Prozent."