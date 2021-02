In Deutschland wird vor den Olympischen Sommerspielen kein Turn-Weltcup stattfinden: Nachdem das Cottbuser Turnier der Meister als Einzel-Weltcup bereits wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war, musste nun auch die Idee eines Mehrkampf-Weltcups für dieses Jahr verworfen werden. Das teilte der Veranstalter am Dienstag auf seiner Webseite mit [turnier-der-meister.de] .

"Wir hätten den Athletinnen und Athleten sehr gerne eine Wettkampfbühne und die Chance einer Olympia-Qualifikation gegeben, aber in der aktuellen Situation heißt es vor allem verantwortungsbewusst zu handeln", sagte Turnierdirektor Mirko Wohlfahrt am Dienstag.

Die langjährigen Weltcup-Organisatoren hatten geprüft, ob Cottbus als Ersatz-Austragungsort für den eigentlich in Stuttgart beheimateten Mehrkampf-Weltcup in Frage kommt. Die Verschärfung des Lockdowns und der Einreisebedingungen in Deutschland wie auch die Dynamik der Verbreitung der neuartigen Mutation des Sars-Cov-2-Virus machen eine Austragung nun aber unmöglich.

Die 45. Auflage des Cottbuser Turniers musste als Einzel-Weltcup bereits im Januar abgesagt werden. Bereits zum zweiten Mal war wegen der Corona-Situation auch der DTB-Pokal in Stuttgart abgesagt worden. "Sowohl in Stuttgart als auch in Cottbus hat man alles Erdenkliche versucht, um die jeweilige Veranstaltung unter den aktuellen Bedingungen und gegebenenfalls auch ohne Zuschauer umsetzen zu können. Wir hoffen, dass wir bald wieder in der Lage sein werden, den Turnfans ihren Sport anbieten zu können", sagte DTB-Präsident Alfons Hölzl.