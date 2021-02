Die BR Volleys müssen im Viertelfinale der Volleyball-Champions-League gegen das italienische Spitzenteam Trentino Volley antreten. Das ergab die Auslosung am Fretagnachmittag in Luxemburg, wo der europäische Volleyball-Verband (CEV) seinen Sitz hat. Das Hinspiel findet am 25. Februar in Berlin statt, anschließend müssen die Berliner Anfang März (genauer Termin noch offen, 2.-4.3.) nach Trient reisen.

"Wir können auf Holz klopfen, denn in Anbetracht der anderen möglichen Gegner hat es uns diesmal sicher nicht am allerschlimmsten erwischt", sagte Volleys-Manager Kaweh Niroomand zu der Auslosung. Er stellte aber auch klar: "Wir brauchen zwei wirklich gute Tage, um unsere Außenseiterchance gegen Trentino zu nutzen." Trentino ist aktuell Tabellendritter der italienischen Liga. Zur Mannschaft gehört auch der ehemalige Volleys-Spieler Srecko Lisinac.

Die BR Volleys hatten sich in dieser Woche in Kazan als einer der drei besten Gruppenzweiten für die K.o.-Phase der Champions League qualifiziert. Der zweite deutsche Vertreter VfB Friedrichshafen war in der Gruppenphase ausgeschieden. Wegen mehrerer Corona-Fälle im Team hatte der deutsche Rekordmeister nicht am abschließenden Turnier seiner Gruppe teilnehmen können, die Spiele wurden deshalb gegen Friedrichshafen gewertet. Gruppensieger wurde in der Gruppe Trentino Volley.

Sollten sich die BR Volleys gegen die Italiener durchsetzen können und ins Halbfinale einziehen, würde dort der Gewinner aus der Paarung LS Modena gegen Monini Perugia auf die Berliner warten. Es steht also bereits fest, dass es auch dann wieder gegen einen italienischen Gegner gehen würde.