Die BR Volleys haben einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Viertelfinale gemacht. Zum Auftakt der Rückrunde in der Gruppenphase gewannen die Berliner überraschend deutlich gegen den slowenischen Meister ACH Volley Ljubljana mit 3:0 Sätzen (25:19, 25:20, 25:13). Damit sicherten sich die Volleys bereits mindestens den zweiten Platz in ihrer Gruppe vor Ljubljana. Tabellenführer ist aktuell das russische Team Zenit Kasan.

Die Volleys spielten allen Schwierigkeiten und Formschwankungen in dieser Saison zum Trotz stark auf gegen Ljubljana. Besonders im Aufschlag und Block präsentierte sich das Team von Trainer Cédric Énard deutlich verbessert gegenüber den letzten Bundesliga-Auftritten. Mit viel Druck im Service ließen die Berliner ihren Gegner über die gesamte Spielzeit kaum in die Partie kommen. Auch die Fehlerquote in der Annahme war vor allem im ersten und dritten Satz sehr niedrig. Die meisten Punkte für die Berliner erzielte Anton Brehme (12). Der Brasilianer Renan Michelucci überzeugte mit vier Blocks.

Die Gruppenphase der Champions League findet in dieser Saison in komprimierter Form statt. Die Hinrunde in der Gruppe C wurde Mitte Dezember in Berlin ausgespielt, die Rückrunde in dieser Woche in Kasan. In Russland sind auch bis zu 5.000 Fans in der Halle zugelassen, beim Sieg gegen Ljubljana spielten die Volleys damit zum ersten Mal in dieser Saison vor Fans - allerdings nur vor rund 300.

Der 3:0-Sieg vom Dienstag reicht den Volleys möglicherweise bereits zum Einzug ins Viertelfinale. Neben den fünf Gruppensiegern kommen die drei besten Gruppenzweiten weiter, derzeit sieht es für die Berliner nach vier glatten 3:0-Siegen gut aus. Selbst bei einer Niederlage gegen den Favoriten Kasan könnten sie, abhängig von den Resultaten in den anderen Gruppen, noch weiter kommen.

Dabei hilft den Volleys auch, dass der vierte Gruppengegner Jastrzebski Wegiel erneut nicht anreisen konnte und alle seine Spiele mit 0:3 am grünen Tisch gewertet werden. Wie schon bei der Hinrunde in Berlin mussten die Polen auch für die Rückrunde in Kasan wegen zu vieler Corona-Fälle im Team absagen.