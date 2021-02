Bild: imago images/Marcel Lorenz

Kampf ums Viertelfinale in der Champions League - Die BR Volleys müssen sich steigern

08.02.21 | 16:41 Uhr

Die BR Volleys kämpfen in dieser Woche im russischen Kasan um den Viertelfinaleinzug in der Champions League. Nach dem schwachen letzten Auftritt in der Bundesliga erwartet Manager Kaweh Niroomand eine Steigerung.

Die letzten Tage waren für die BR Volleys eine gute Vorbereitung auf das, was sie in dieser Woche erwartet. Zumindest in Bezug auf das Wetter. Denn das verschneite und kalte Berlin war für den Volleyball-Bundesligisten nur ein Vorgeschmack auf das russische Kasan. 20 Grad Celsius Minus oder sogar mehr herrschen dort, wo sich in den kommenden Tagen entscheidet, ob die Reise in der Champions League für die Berliner weitergeht.

Viertelfinal-Qualifikation "wäre ein Riesensprung"

"Natürlich ist es der große Wunsch, dass wir uns für die nächste Runde qualifizieren. Das wäre ein Riesensprung", sagt Volleys-Manager Kaweh Niroomand im rbb-Interview. Doch einfach wird das nicht. Nur die fünf Gruppensieger und die drei punktbesten Gruppenzweiten erreichen das Viertelfinale. Die Berliner haben bereits neun Punkte auf dem Konto, sich jedoch nur drei davon auch selbst erarbeitet. Das polnische Team Jastrzebski Wegiel, das schon beim Hinrunden-Turnier nicht antreten konnte, musste für die Rückrunde erneut wegen Corona-Fällen im Team absagen. Alle ausgefallenen Spiele wurden mit einem 3:0-Sieg für die Gegner gewertet. "Die Mannschaft ist in Polen auf Platz zwei, also ein Top-Team. Gegen die haben wir nicht unbedingt angenommen, zwei Mal mit 3:0 zu gewinnen. Ergebnismäßig ist das ein Riesenvorteil", meint Niroomand, der das Duell dennoch lieber auf dem Parkett ausgetragen hätte.

Nun bestreiten die Hauptstädter aber nur noch zwei Spiele: am Dienstag gegen Volley Ljubljana (17 Uhr) und am Mittwoch gegen Gastgeber Zenit Kasan (14 Uhr).

Niroomand fordert Steigerung

Vor allem das erste Spiel gegen die Slowenen muss das Team von Coach Cedric Enart gewinnen, um eine Chance auf das Viertelfinale zu haben. "Ljubljana ist eine Mannschaft, die seit Jahren in der Champions League mitspielt und auch immer wieder für eine Überraschung gut ist", weiß Niroomand und mahnt: "Im Vergleich zu den letzten Wochen müssen wir uns erheblich steigern, um das Spiel zu gewinnen."

Besonders das letzte Bundesliga-Spiel gegen Frankfurt, in dem die Berliner eine 2:0-Führung verspielten, stimmt den 58-Jährigen noch immer unglücklich. "Die Einstellung bei dem Spiel in Frankfurt hat mir überhaupt nicht gefallen", so Niroomand verärgert. Zwar sei es verständlich, dass Leistungsträger wie Zuspieler Sergej Grankin nach wochenlanger Verletzungspause noch nicht wieder bei 100 Prozent seien, "aber dennoch erwarte ich eine andere Gier, eine Willenseinstellung."

Berliner bei mehreren punktgleichen Teams im Vorteil

Die werden die Berliner auch brauchen, um gegen den Tabellenführer Kasan eine Chance zu haben. In diesem Spiel müssten die Volleys laut Niroomand beim Aufschlag auch mal etwas riskieren und auch über den eigenen Block punkten. Die Hoffnung auf ein verändertes Auftreten ist zumindest groß. "Ich weiß, dass viele Spieler von uns aufgrund ihrer zukünftigen Planungen die Champions-League-Partien auch ganz anders angehen und ansehen, als vielleicht ein normales Bundesliga-Spiel", erklärt der Manager. Ob es die Berliner selbst mit zwei guten Leistungen ins Viertelfinale schaffen, hängt schließlich auch noch von der Konkurrenz ab. Sollten mehrere Zweitplatzierte am Ende punktgleich sein, wären die BR Volleys aber im Vorteil. Denn dann würden die Ballpunkte entscheiden. Und dort ist die Bilanz äußerst positiv, weil die Siege auf dem Papier gegen das ausgeschiedene polnische Team jeweils mit drei Sätzen und je 25:0 Punkten gewertet wurden.

Sendung: rbb UM6, 09.02.2021, 18 Uhr