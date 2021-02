Wenn die deutschen Wasserballer im Sommer bei den Olympischen Spielen in Tokio mitmischen wollen, müssen sie zunächst in den Niederlanden bestehen. In Rotterdamm findet von Sonntag an das Qualifikationsturnier statt. Ein Überblick.

Ab Sonntag geht es für die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft und ihren Berliner Trainer Hagen Stamm um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Das Turnier mit zwölf Mannschaften findet vom 14. bis 21. Februar in Rotterdam statt. Die besten drei Teams qualifizieren sich für Olympia. rbb|24 erklärt vor dem Start, wie das Qualifikationsturnier abläuft.

Das Turnier ist zunächst geteilt in zwei Gruppen à zwölf Teams, Deutschland ist in der Gruppe B. Es wird nur eine Runde gespielt, also treffen alle Gruppengegner jeweils nur ein Mal aufeinander. Die besten vier der beiden Tabellen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Dort trifft jeweils der Gruppensieger einer Gruppe auf den Vierten der anderen Gruppe, sowie der Zweite auf den Dritten. Die Gewinner kommen weiter ins Halbfinale, die Verlierer spielen anschließend noch Platzierungsspiele.

In der deutschen Gruppe B stehen mit Kroatien, Russland, Frankreich, Rumänien und Gastgeber Niederlande fünf weitere europäische Mannschaften. Bundestrainer Hagen Stamm spricht deshalb von einer "Mini-Europameisterschaft". Der erste Gegner der Deutschen am Sonntag (16 Uhr) werden die Niederlande sein.

Die Außenseiterrolle der Deutschen hat hat sich durch die Corona-Pandemie sogar noch verstärkt. Andere Nationen sind ohnehin schon länger stärker gewesen, jetzt fehlt den deutschen Nationalspielern auch noch die Spielpraxis: Die deutsche Wasserball-Bundesliga pausiert seit Monaten und zahlreiche Nationalmannschafts-Lehrgänge und Länderspiele im vergangenen Jahr fielen aus. Das ist in anderen Ländern nicht so, in Griechenland oder Montenegro beispielsweise läuft die Liga weiter.

Die drei Topfavoriten auf die Qualifikationsplätze für die Olympischen Spiele in Tokio dürften Kroatien, Griechenland und Montenegro sein. So sieht es auch Hagen Stamm. Der Bundestrainer ordnet hinter diesem Trio noch Russland als Mitfavoriten ein und erst dann ein europäisches Quartett um seine Mannschaft mit Frankreich, Rumänien und den Niederlanden. "Vom Papier her ist es Mission impossible", sagt Hagen Stamm zu den Chancen seines Teams.

Er gilt als einer der besten deutschen Wasserballer . Als Spieler nahm er drei Mal an Olympischen Spielen teil. 1984 in Los Angeles gewann er die Bronzemedaille . Zudem wurde er zwei Mal Europameister .

Hagen Stamm wurde am 12. Juni 1960 in Berlin geboren.

Wie andere große Sportereignisse in Corona-Zeiten soll auch das Turnier in Rotterdam in einer "Blase" stattfinden. Zuschauer sind nicht erlaubt in der Halle, die Sportler haben sich außerhalb des Beckens an übliche Masken- und Abstandsregeln zu halten. Außerdem werden die Mannschaften bei der Ankunft in Rotterdam getestet. Während des Turniers wird es allerdings nur einen Test nach der Hälfte des Turniers geben. Hagen Stamm kritisiert dieses Vorgehen: "Ich hätte lieber jeden Tag einen Test gehabt, damit alle Gegner auch immer gesund ins Becken gehen", sagt er.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich selbst strenge Regeln auferlegt. Seit etwa vier Wochen testet sie alle zwei bis drei Tage kontinuierlich. Sie ist mit dem Bus nach Rotterdam gereist und wohnt in einem seperaten Hotel, um die Kontakte außerhalb des Beckens zu minimieren. Das ist auch im Sinne des Eigeninteresses, denn sollte es während des Turniers zu positiven Corona-Tests kommen, müsste das gesamte Team vorerst in Quarantäne. Wenn es in einem Team zu drei Corona-Fällen oder mehr kommen sollte (Betreuer und Trainer eigerechnet), würde das Team vom Turnier ausgeschlossen werden.