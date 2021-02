Wie schon im ersten Spiel gegen die Niederlande misslang dem deutschen Team der Start. Im dritten Viertel setzte die Mannschaft um den sechsfachen Torschützen Dennis Strelezkij zwar zu einem Aufholversuch an, musste sich dann aber in einem knappen Schlussviertel geschlagen geben.

Die deutschen Wasserballer haben am Montag auch ihr zweites Spiel beim Olympia-Qualifikationsturnier in Rotterdam verloren. Gegen die Mannschaft aus Frankreich stand es am Ende 12:13 (1:4, 3:2, 5:2, 3:5). Eine Teilnahme am Viertelfinale und somit die Chance für die Olympiaqualifikation werden damit immer unwahrscheinlicher.

In Gruppe B liegt Deutschland mit zwei Niederlagen derzeit auf dem letzten Platz. Die ersten vier Mannschaften aus jeder Gruppe spielen am Freitag im Viertelfinale und haben weiter die Chance auf eines von drei Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio. "Es ist nicht vorbei, aber es wird schwer, zurückzukommen. Aber wir müssen alles versuchen", sagte Dennis Strelezkij, der sonst für die Wassersportfreunde Spandau 04 Berlin spielt. Die deutschen Wasserballer nahmen zuletzt 2008 an den Sommerspielen in Peking teil.

Ein Großteil der deutschen Nationalmannschaft kommt aus Berlin und Brandenburg: Im Kader des Nationalteams stehen inklusive der möglichen Nachrücker insgesamt zehn Spieler von den Wasserfreunden Spandau und zwei vom OSC Potsdam. Die Mannschaft wird von der Berliner Wasserball-Legende Hagen Stamm trainiert.

Im nächsten Spiel (Dienstag, 17:30 Uhr) wird das deutsche Team auf den Gruppenersten Russland treffen.