Alba Berlin hat im Verfolgerduell der Basketball-Bundesliga am Dienstagabend in eigener Halle gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 81:89 (32:46) verloren. Für Alba war es das sechste Spiel in zwölf Tagen. Sie bleiben trotzdem Tabellenzweiter. Bester Berliner Werfer war Peyton Siva mit 15 Punkten.

Alba startete ordentlich und ging schnell 4:2 in Führung. Doch es sollte die letzte Führung in der Partie sein, denn die Gäste übernahmen hier das Kommando. Besonders in der Offensive fand Alba keinen Rhythmus und erlaubte sich viele Fehlwürfe und Ballverluste. Allein in der ersten Hälfte waren es neun Turnover.