Alba Berlin ist in der Basketball-Bundesliga auf den dritten Tabellenplatz zurückgefallen. Die Berliner unterlagen am Dienstagabend bei den Hamburg Towers mit 75:90 (50:49) und kassierten nach zuletzt drei Siegen in Folge ihre vierte Saisonniederlage. Weil der FC Bayern München zeitgleich gegen Weißenfels gewann, zogen die Bayern in der Tabelle vorerst an den Berlinern vorbei.