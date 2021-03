Alba Berlin hat in der Euroleague eine starke Aufholjagd gezeigt. Am Donnerstagabend siegten die Berliner vor leeren Rängen in Lyon gegen den französischen Spitzenclub ASVEL Villeurbanne mit 95:89 (43:52). Für Alba war es der elfte Sieg im 29. Spiel der Königsklasse. Er war außergewöhnlich umkämpft, die Berliner verdienten sich ihn aber dank ihrer starken zweiten Hälfte. Sie bleiben Fünfzehnter der Tabelle. Beste Alba-Werfer waren Peyton Siva mit 21 und Simone Fontecchio mit 19 Punkten.

Beim deutschen Meister kehrte der Forward Louis Olinde nach knapp vierwöchiger Verletzungspause zurück, dafür musste kurzfristig der deutsche Nationalspieler Maodo Lo wegen Fußproblemen aussetzen. Beide Teams erwischten schnell ihren Rhythmus und so fanden viele Würfe den Weg in den Korb - Ende des ersten Viertels dann vornehmlich in den der Berliner. Denn die Gäste bekamen die athletischen und gut das Spielfeld mit Pässen weit machenden Franzosen defensiv nicht in den Griff, so dass die sich erstmalig absetzen konnten (30:23).