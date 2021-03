In der aktuellen Saison war Grankin wegen einer Wadenverletzung für mehrere Wochen ausgefallen. "Danach spielte er phasenweise etwas verhalten und vorsichtig, aber inzwischen strahlt er wieder seine gewohnte Ruhe und Souveränität aus", erklärte Niroomand, der Grankin als "einen feinen Kerl und großartigen Spieler" bezeichnet.

Sergej Grankin sagte, dass er "nicht ernsthaft über einen Wechsel nachgedacht" habe. Wenn sein Vertrag 2023 ausläuft, wird er bereits 38 Jahre alt sein. 2012 gewann Grankin mit der russischen Nationalmannschaft die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in London. Der Zuspieler war im Januar 2019 von Dynamo Moskau nach Berlin gekommen und hatte einen großen Anteil daran, dass die BR Volleys ihren zehnten Meistertitel gewannen.

Auch in dieser Saison stehen die Berliner kurz vor der Meisterschaft. Am 8. April beginnt die Finalserie (Best of five) gegen den VfB Friedrichshafen.