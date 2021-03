Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) ging in der vergangenen Woche in die Offensive: Am Freitag kündigte der Spielausschuss an, den Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost am Osterwochenende (3. und 4. April) wieder aufnehmen zu wollen. Bereits in der Woche zuvor sollen noch ausstehende Nachholspiele ausgetragen werden. Verbunden war die Mitteilung mit einer deutlichen Kritik an der Berliner Politik. Berlin ist bislang das einzige Bundesland im NOFV-Gebiet, das Heimspiele der sieben Berliner Regionalligisten nicht erlaubt. Die Begründung: Die Spieler in der Regionalliga Nordost seien Amateur- und keine Berufssportler.

Der NOFV kritisierte die Blockade-Haltung des Senats und zog in Betracht, Heimspiele der Berliner Klubs außerhalb der Hauptstadt austragen zu lassen. Aleksander Dzembritzki, Berliner Staatssekretär für den Bereich Sport, macht dem Verband und den Vereinen - unter bestimmten Voraussetzungen - jetzt allerdings Hoffnung auf Lockerungen ab dem 22. März. Der Präsident des Berliner Fußball-Verbands (BFV) hatte sich zuvor ebenfalls optimistisch geäußert.