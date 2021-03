Fußball-Bundesligist Hertha BSC will die Punktejagd in den Spielen bis zum Saisonende mit einer Spendenaktion verbinden. Wie der Verein am Montag bekanntgab, will er in den verbleibenden acht Saisonspielen unter dem Motto "#Gemeinsam Hertha #FürBerlin" Geld für fünf soziale Einrichtungen in Berlin sammeln. Als "Abstiegskampfwette" wolle man für jeden erspielten Punkt 2.000 Euro spenden.