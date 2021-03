Bild: imago images/Contrast

Interview | Union-Spieler Robert Andrich - "Wir stehen nicht unverdient so viele Punkte vor Hertha"

16.03.21 | 18:45 Uhr

Der Klassenerhalt ist dem 1. FC Union nach dem Sieg gegen Köln nur noch theoretisch zu nehmen. Europa ist in greifbarer Nähe. Was der internationale Wettbewerb für ihn bedeuten würde und was er sich für das Derby vorgenommen hat, erzählt Robert Andrich im Interview.

rbb|24: Robert Andrich, gegen Köln gab es die Punkte 36, 37 und 38 - und danach Pizza in der Kabine. War das der Moment, in dem Sie alle gespürt haben: Der Klassenerhalt ist uns nicht mehr zu nehmen? Robert Andrich: Ja, ich würde schon davon ausgehen, dass 38 Punkte reichen werden. Es gab auch schon ein paar Spieler in der Kabine, die sich gratuliert haben - aber noch nicht alle.

In der vergangenen Saison waren es zum gleichen Zeitpunkt 30 Punkte - sprich: acht weniger. Nun lässt sich eine Entwicklung nicht allein an der Tabelle ablesen. Aber was würden Sie sagen: Wie viel weiter ist der Klub inzwischen als noch vor einem Jahr? Das ist schwer zu sagen. Die beiden Saisons sind nicht einfach zu vergleichen. Letztes Jahr sind wir als kompletter Underdog in die Spielzeit gegangen - damals haben wir wirklich überrascht. Zwischendurch hatten wir aber auch eine Durststrecke, bei der viele gedacht haben, dass wir einbrechen werden. Da haben wir uns als Mannschaft rausgekämpft, das spricht für das Team.

Auch in diesem Jahr sind wir als Abstiegskandidat Nummer eins gestartet. Wir haben dann von Anfang an sehr viel Spaß gemacht. Trotzdem hatten wir wieder einen kleinen Einbruch, insgesamt waren wir dieses Jahr aber einen Tick stabiler. Die Spieler, die schon im letzten Jahr für Union gespielt haben, waren einfach einen Schritt weiter. Wir haben die Erfahrung aus der letzten in die neue Saison mitgenommen.

Das erste - und gleichzeitig größte - Ziel ist mit dem Klassenerhalt erreicht. Sie sind noch mittendrin im Kampf um die europäischen Plätze. Was ist möglich in den letzten neun Spielen - in denen neben dem Derby auch viele Top-Teams warten? Wir können gegen jede Mannschaft gewinnen - so werden wir auch an die Sache herangehen. Ich hoffe, dass wir in den Spielen, in denen wir wieder mehr der Außenseiter sind, erneut überzeugen können. Wir wollen wieder mit unserer Art und Weise den Gegner bespielen. Dann können wir auch Punkte klauen.

Der siebte Platz, auf dem Sie aktuell stehen, berechtigt - wenn der Pokalsieger unter die ersten Sechs in der Liga kommt - zur Teilnahme an der Europa Conference League. Zuletzt gab es auch unter Ihren Teamkollegen immer mal wieder Verwirrung, was dieser Wettbewerb eigentlich ist. Wie geht es Ihnen? Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ich habe mich da noch nicht mit beschäftigt. Ich lasse das auf mich zukommen und wir werden sehen, was am Ende passiert. Natürlich ist es aber immer etwas Besonderes, in internationalen Wettbewerben zu spielen. Ich hatte diese Chance in meiner Karriere bislang noch nicht. Das wäre für mich persönlich also noch mal ein Meilenstein. Und auch für den Verein wäre das natürlich eine Riesensache.

Am Samstag geht es zunächst nach Frankfurt. Es ist eine Mannschaft, die in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt hat, wie viel Spaß Europa machen kann - und die auf Platz vier steht. Was für ein Spiel erwarten Sie - was muss klappen, damit die Serie von ungeschlagenen Spielen weitergeht? Wir müssen auf jeden Fall ihre brutale Offensive in den Griff kriegen. Gerade was das Umschaltspiel angeht, sind sie sehr stark. Mit Filip Kostic und auch Andre Silva, der nicht viele Chancen für ein Tor braucht, sind sie im Angriff schon sehr gut. Trotzdem wird es aber auch Möglichkeiten für uns geben.

Danach steht die Länderspielpause an - und anschließend das Derby. Union wird tabellarisch gesehen als klare Nummer eins in Berlin in das Spiel gehen. Für Union und Sie persönlich lief das Hinspiel allerdings unglücklich: Sie sahen früh die Rote Karte, ihr Team verlor das Spiel mit 1:3. Wie blicken Sie auf das Rückspiel? Komplett vergessen kann man natürlich nicht, was im Hinspiel passiert ist. Sowas wurmt einen, gerade kurz vor dem Rückspiel, wenn man wieder daran denkt. Natürlich sollte man sich aber nicht allzu sehr den Kopf zerbrechen, es ist schließlich ein ganz neues Spiel. Die Situation ist mittlerweile eine ganz andere. Wir haben uns unsere Position gegenüber Hertha in dieser Saison in der Tabelle erarbeitet. Wir stehen nicht unverdient so viele Punkte vor ihnen. Wir können selbstbewusst sein.

Wie blicken Sie als Ex-Herthaner und Jetzt-Unioner auf den Abstiegskampf: Haben Sie noch ein Stück blaues Herz und glauben Sie, ihr ehemaliger Klub hält die Klasse? Nein, ein blaues Herz habe ich nicht mehr. Den Abstieg wünscht man keinem, es wäre schon schade. Am Ende kommt es darauf an, wer am besten mit der Situation umgeht. Mainz macht es momentan sehr gut, bei Bielefeld hat man das Gefühl, dass der Trainerwechsel etwas bewirkt hat. Es wird ein enges Rennen. Wen es am Ende trifft, kann man nicht vorhersagen.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Johannes Mohren, rbb sport.

Sendung: Inforadio, 18.03.21, 10:15 Uhr