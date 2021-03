Nach dem wichtigen Sieg gegen den FC Augsburg wartet auf Hertha BSC am Samstagabend ein harter Brocken. Die Dardai-Elf muss in Dortmund beim formstarken BVB antreten. Die Blau-Weißen wollen trotz personeller Probleme mutig auftreten.

Der Sieg gegen den FC Augsburg am vergangenen Wochenende hat Fußball-Bundesligist Hertha BSC zumindest ein bisschen Luft im Abstiegskampf verschafft. Trotzdem ist die Situation im Tabellenkeller weiter angespannt. Durch den Sieg von Mainz gegen Freiburg am Nachmittag liegen die Blau-Weißen jetzt punktgleich mit den Rheinhessen auf dem Relegationsrang.

Im Spiel in Dortmund beim BVB wartet am Samstag eine anspruchsvolle Aufgabe auf die Mannschaft von Trainer Pal Dardai. Am Dienstag qualifizierte sich die Borussia gegen Sevilla für das Viertelfinale in der Champions League und ist auch sonst in den vergangenen Wochen - die Niederlage bei Bayern München ausgenommen - gut in Form.

Dardai muss auch im Ruhrgebiet mit einigen personellen Ausfällen leben. Matheus Cunha (Oberschenkel), Dedryck Boyata (Ermüdungsbruch im Mittelfuß) und Sami Khedira (Wade) fehlen weiter verletzt. Im Vergleich zum Spiel gegen Augsburg wechselt der Coach nur auf einer Position. Marvin Plattenhardt rückt für Santiago Ascacíbar in die erste Elf.