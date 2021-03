Bild: Imago Images / Matthias Koch

Schwere Aufgabe für Dardai - Kann Herthas teure Mannschaft Abstiegskampf?

17.03.21 | 10:16 Uhr

Hertha BSC steht auf dem Relegationsplatz. Kann der teure Kader dem Druck im Abstiegskampf standhalten? In der entscheidenden Saisonphase hat das verunsicherte Team zahlreiche Probleme. Zumindest einige Statistiken machen Mut. Von Till Oppermann

Pal Dardai ist Realist. An seinem 45. Geburtstag bewies er das in einer Medienrunde mit Berliner Sportjournalisten. Dass seine Geburstagsfeier wegen der Pandemie deutlicher kleiner ausfällt, sei wie die momentane Tabellensituation seines Vereins: "Man muss das akzeptieren." Gerade daran haperte es bei Hertha BSC in den vergangenen Wochen. Während die Mannschaft in den ersten sieben Spielen unter ihrem fünften Trainer in eineinhalb Jahren sieben Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz verspielte, haderten die Spieler immer wieder mit "fehlendem Spielglück" und dem schweren Spielplan. Während Hertha am vergangenen Wochenende in Dortmund verlor, schlug Konkurrent Arminia Bielefeld Bayer Leverkusen 2:0. Nach dem 25. Spieltag stehen die Berliner nun mit 21 Punkten auf dem Relegationsplatz. Sogar bei Herthas letzten Abstiegen 2010 und 2012 war die Punkteausbeute zu diesem Zeitpunkt besser. Dardai gibt zu: "Das ist Abstiegskampf pur."



Hertha scheint in der Realität angekommen zu sein

Ein Rückblick: Nach der 1:4-Niederlage im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen zog die Hertha-Führungsetage Ende Januar die Notbremse. Neben dem ratlosen Trainer Bruno Labbadia musste auch der langjährige Geschäftsführer Sport Michael Preetz seinen Hut nehmen. Er war es, der anderthalb Jahre zuvor den langjährigen Coach Pal Dardai nach einer Saison im sicheren Mittelfeld absägte. Er war es auch, der danach vier andere Übungsleiter beauftragte, die neureiche Hertha mit dem Geld des Investors Lars Windhorst zu einer Spitzenmannschaft zu formen. Der Kader dafür war ebenso teuer, wie schlecht zusammengestellt. Dass Herthas neuer Boss Carsten Schmidt ausgerechnet die Vereinslegende Dardai reaktivierte, um das taumelnde Team zu retten, steht sinnbildlich dafür, wie Hertha in dessen Abwesenheit sportlich an Substanz verlor. Es verwunderte kaum, dass Herthas Rekordspieler bei der Rückkehr auf den Trainerposten seines Herzensvereins breit grinste. Zu groß war die Genugtuung. Doch die gute Laune hatte einen weiteren Zweck. Dardai trat an, um in der verunsicherten Truppe einen positiven Spirit zu erzeugen. Während seiner Vorstellung am 25. Januar sprühte der Ungar vor Optimismus. Über einen möglichen Absturz wollte er nicht sprechen: "Wir sind nicht auf einem Abstiegsplatz." Das übertrug sich auf die Mannschaft. Viele Spieler wirkten gelöst. Die Stimmung war merklich besser. Nur Punkte brachte es nicht. Während man in der Hauptstadt Woche für Woche auf die schweren Gegner verwies, gewann Mainz gegen Gladbach und Leipzig. Die Situation erinnert mehr und mehr an den letzten Abstieg 2012. Auch damals war Herthas Vorsprung auf die Abstiegsplätze zum Rückrundenstart komfortabel. Neun Spiele später, in denen nur drei Punkte gelangen, steckten die Berliner tief im Abstiegsstrudel. Der Trainer weiß das und kritisiert die Entschuldigungen. Ob großer oder kleiner Gegner: "Es ist egal wie wir reden." Spieler, die mit Europapokal-Ambitionen gelockt wurden, müssen sich auf den Abstiegskampf einstellen.



Der psychologische Effekt ist verpufft

Scheinbar können das nicht alle. Vor dem Spiel in Dortmund strich Dardai kurzfristig Matteo Guendouzi und Santi Ascasibar aus dem Kader. "Ich brauche nur Spieler, die auch psychologisch mit der Situation umgehen können." Dienstag legte der Coach nach. Einigen würde die Erfahrung im Abstiegskampf fehlen. "Wir sind mit der Drucksituation nicht klargekommen." Leider gilt das nicht nur für die Jungen. Am Samstag hatte Herthas stabile Abwehr Dortmunds Offensive um Starstürmer Erling Haaland bestens im Griff. Am Ende setzte es dennoch eine Niederlage, weil der 35-jährige Torwart Rune Jarstein sich erst einen harmlosen Verzweiflungsschuss aus der Distanz selbst ins Tor legte und dann aus spitzem Winkel tunneln ließ. Später bekam Vladimir Darida für ein rüdes Foul im Mittelfeld noch die rote Karte. Der erfahrene Mittelfeldspieler wird drei Spiele fehlen.

Immer wieder schwächt sich Hertha durch individuelle Fehler und gerät vermeidbar ins Hintertreffen. Nur Schalke kassierte mehr Gegentore nach ruhenden Bällen. Nur Köln verursachte mehr Elfmeter. Zählt man Standards und Eigentore zusammen, haben die Herthaner so 19 (42,2 Prozent) ihrer Gegentreffer kassiert. Patzer im offenen Spiel – wie die von Jarstein gegen Dortmund – sind dabei noch nicht eingerechnet. In der Defensive brauche es nur Disziplin, Konzentration und Kondition, erklärte Dardai am Dienstag. Deshalb fußt sein fußballerischer Plan im Kampf gegen den Abstieg auf einer sicheren Abwehr. Seine Umstellung auf ein System mit Fünferkette war in dieser Hinsicht ein Quantensprung. Doch die zahlreichen Fehler verhinderten bisher den Effekt in der Tabelle. Das führt direkt zum nächsten Problem der Mannschaft. In Dardais sieben Spielen erzielte Hertha nur vier Tore. Es hätten Mut und Spielwitz gefehlt, erklärt er. "Wir müssen uns steigern."

Der Vergleich mit der Konkurrenz macht Hoffnung

Das stimmt. Allerdings gelang es Dardai bisher nicht, ein Problem zu lösen, das die Mannschaft durch die gesamte Saison begleitet. Es fehlt die Kreativität im Mittelfeld, um Bälle in die gefährlichen Raume zu spielen. Als Hertha gegen Dortmund kein einziger Schuss aufs Tor gelang, erinnerte das düster an ein miserables 0:0 gegen Mainz kurz vor Weihnachten. Gegen Augsburg – bei Dardais einzigem Sieg – fielen beide Treffer nach langen Bällen aus der Abwehr direkt in die Spitze. Ein Weg, um die ideenlosen Sechser und Achter zu überbrücken. Über die Rückkehr eines Verletzten freut sich Dardai deshalb ganz besonders: "Ich bin froh, wenn Cunha kommt." Der Brasilianer sei ein Spieler mit Spielkultur, der keine Angst hätte, Fehler zu begehen. Allerdings: Selbst der hochbegabte 21-Jährige ist mittlerweile seit 13 Einsätzen torlos. In den letzten Wochen der Saison treffen die Berliner noch auf jeden ihrer Konkurrenten im Abstiegskampf. Gerade in diesen Spielen wird es auf die individuelle Klasse der Millionentransfers Dodi Lukebakio, Krysztof Piatek, Jhon Cordoba und Cunha ankommen. "Jetzt kommen die Spiele, in denen wir punkten müssen." Neben den großen Namen im Kader macht die Statistik Mut. Im Vergleich mit den Konkurrenten aus Köln, Bielefeld und Mainz hat Hertha trotz der Schwächen noch die meisten Chancen erspielt, die meisten Tore erzielt und auf der anderen Seite die wenigsten Schüsse zugelassen. Als Dardai gegen Augsburg das erste Muss-Spiel ausrief, drehte sein Team einen frühen Rückstand zu einem Sieg. Eigentlich können sich die Berliner nur selbst schlagen. Wäre nicht genau das in dieser Saison schon so oft passiert, könnte man fast beruhigt sein.



