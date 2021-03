Da kommt für Trainer Dardai die Nachricht gerade recht, dass Matheus Cunha zurück ist. "Gegen Dortmund haben wir gut gespielt. Nur in den letzten 30 Metern vor dem Tor hat uns der Mut, das Können gefehlt. Cunha hat keine Angst, Fehler zu machen. Er hat die Qualität, Aktionen zu Ende zu bringen: er kann Tore machen, Vorlagen geben, Standards provozieren. Das wird uns guttun ", so Dardai bei der Pressekonferenz am Freitagmittag. Am Sonntag (15.30 Uhr) soll Cunha seine Fähigkeiten im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen einbringen.

Die gute Nachricht: Andere sind noch schlechter als Hertha. Wobei "andere" mit Blick auf die Bundesliga-Rückrunde genau eine Mannschaft benennt: den FC Schalke 04. Jene "Knappen", die noch immer gefährlich nah an den historischen Negativrekorden von Tasmania Berlin dran sind. Und selbst diese Schalker haben in den acht Partien der Rückserie nur einen Punkt weniger gesammelt (drei) als Hertha (vier).

Zu Weihnachten durfte man träumen in Leverkusen. Als es in die kurze Winterpause ging, war Bayer Tabellen-Zweiter, nur zwei Punkte hinter Bayern München. Auch im DFB-Pokal und in der Euro League überwinterte die Werkself. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz traf effizient, verteidigte konsequent. Und schien endlich bereit für ganz oben.

Doch im neuen Jahr geht nichts mehr für Leverkusen: Pokal-Aus beim Regionalligisten Rot-Weiß Essen, Europa League-Aus gegen die Young Boys Bern. Und auch in der Bundesliga ist Bayer abgestürzt, die Qualifikation für die Champions League ist, mal wieder, in Gefahr. In den sechzehn Pflichtspielen dieses Jahres kassierte Leverkusen schon mehr Niederlagen (9) als in den 46 Partien 2020 (8). Bayer-Trainer Bosz sprach in der Leverkusener Pressekonferenz am Freitag von einer "sehr, sehr schwierigen Phase." Das gelte auch für Hertha.