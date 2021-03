Imago Images / Christian Schroedter Audio: Inforadio | 10.03.2021 | Interview mit Pierre Littbarski: Angela Ulrich | Bild: Imago Images / Christian Schroedter

Interview | Weltmeister Pierre Littbarski - Löw-Rücktritt: "Der richtige Zeitpunkt wäre 2014 gewesen"

10.03.21 | 15:24 Uhr

Bundestrainer Joachim Löw will nach der Fußball-EM im Sommer aufhören. Eigentlich hätte er das schon nach der Weltmeisterschaft 2014 tun sollen, sagt Ex-Fußballprofi Pierre Littbarski. Der gebürtige Berliner hat auch schon einen Nachfolger im Blick.

rbb: Pierre Littbarski, wir erinnern uns alle an die WM 2014. Deutschland holt in Brasilien den Titel – mit Bundestrainer Joachim Löw. Alle liegen sich jubelnd in den Armen. Aber das ist lange her. Und die Tiefpunkte dafür näher: Vorrunden aus bei der Weltmeisterschaft 2018. Bundestrainer Löw will weitere Kritik nun offenbar abkürzen und geht. Ist der Rücktritt jetzt der richtige Zeitpunkt oder längst überfällig? Pierre Littbarski: Der richtige Zeitpunkt wäre 2014 gewesen. Man soll immer raus, wenn es am besten ist. Dann bleibt man in guter Erinnerung. So überwiegen jetzt im Moment natürlich die schlechten Gedanken und das Timing ist ein bisschen komisch, finde ich.

Zur Person Pierre "Litti" Littbarski wurde 1960 in West-Berlin geboren. Der Fußballer spielte den Großteil seiner Karriere beim 1. FC Köln. Für die Nationalmannschaft trat er insgesamt 73 Mal an. 1990 wurde Littbarski mit der Mannschaft in Italien Weltmeister. Nach Ende seiner Profikarriere arbeitete er über zehn Jahre als Trainer. Zuletzt beim VfL Wolfsburg. Inzwischen ist er in Wolfsburg als Markenbotschafter beschäftigt.

Haben sie denn zuletzt noch neue Ideen bei Löw entdeckt oder eher Abnutzungserscheinungen? Es war natürlich viel Verwaltung in den letzten Jahren dabei. Wir wollten einen Umschwung haben und das hat nicht so richtig geklappt. Und jetzt wird so ein bisschen zurückgerudert und wieder an Müller gedacht, was ich für gut halte. Und vielleicht auch an andere Kräfte, damit wir eine schlagkräftige Mannschaft haben für die Europameisterschaft.

Aber wenn wir nochmal etwas größer auf Joachim Löw schauen: Was, glauben sie, hat er dem deutschen Fußball dann doch an Positivem gebracht? Ich komme auch aus der Trainer-Szene und ich glaube, da waren sehr viele Einschüsse dabei. Wir sehen ja nur die Ergebnisse der Nationalmannschaft. Sie haben, versucht den Jugendfußball wieder voranzutreiben, und wir haben viele gute junge Spieler, die nachgekommen sind. Aber das ist halt das Unangenehme als Trainer: Du wirst immer als Ist-Moment gesehen. Wenn du nicht mehr gewinnst, dann bist du halt kein guter Trainer. So hart ist das Leben.

Jetzt gibt es schon Millionen Hobbybundestrainer, die genau wissen, wer nachfolgen soll. Sie sind jetzt wirklich mal vom Fach. Wer sollte der neue Bundestrainer werden, Herr Littbarski? Ich glaube, es gibt einige, die für sehr viel Gesprächsstoff sorgen. Lothar Matthäus oder Hansi Flick wurden ja genannt. Meine Lösung ist Klopp.

Der hat aber schon gesagt, er will nicht. Die zieren sich natürlich auch so ein bisschen. Wie eine kleine Diva wollen sie im richtigen Moment gefragt werden. Und er ist in Liverpool trotz der letzten Misserfolge ein absoluter Star als Trainer. Ich glaube, da ist es für ihn als Trainer einfach schwierig zu sagen: Ich will deutscher Bundestrainer werden.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Angela Ulrich für Inforadio. Der Text ist eine redigierte und leicht gekürzte Fassung. Das ganze Gespräch können Sie hören, wenn Sie im Bild auf das Player-Symbol drücken.



