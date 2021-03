Andreas Schmidt-Schaller liebt den Fußball. So sehr, dass sich der Schauspieler gleich in mehrere Vereine verguckt hat. Der Wahlberliner ist Fan von Hertha BSC und dem 1. FC Union Berlin. Deswegen ist er auch bei beiden Vereinen Mitglied. Von Lynn Kraemer

Seine erste Berliner Fußballliebe begann 2004, als Hans Meyer Trainer bei Hertha BSC wurde. "Den finde ich sowas von großartig als Trainer und Mensch", sagt der 75-Jährige. Es habe ihn dann einfach dahingezogen. Weil Andreas Schmidt-Schaller zu der Zeit bei der Soko Leipzig mitspielte, wurde ihm vorgeschlagen Ehrenmitglied zu werden. "Und dann habe ich gesagt, ne das geht für mich gar nicht. Ich bezahle ganz gewöhnlich meinen Beitrag, denn das kommt der Jugend zugute und das ist notwendig", erzählt er.

Dem 1. FC Union Berlin verfiel er nur zwei Jahre später bei seinem ersten Besuch im Stadion An der Alten Försterei. "Und das hat mir von der Atmosphäre so gefallen. Das fand ich so bombig und da habe ich gesagt, eigentlich müsste ich hier Mitglied sein", sagt Schmidt-Schaller mit einem Grinsen. Als er erfuhr, dass er bei beiden Vereinen Mitglied sein konnte, war die Dreiecksbeziehung beschlossene Sache.

Nach vielen Jahren Fan-Liebe hat Andreas Schmidt-Schaller den größten Unterschied zwischen den beiden Vereinen in den Fanlagern ausgemacht. "Bei Hertha ist es so, dass dort viele, viele – ich sag mal vorsichtig – privilegierte Herrschaften und so weiter sind", sagt er: "Und Union ist eben wirklich ein Volksverein. Sehr volkstümlich und bodenständig. Und das war schon immer so."