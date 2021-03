Bild: Imago Images / Matthias Koch

Ambitionen von FC Viktoria 1889 Berlin - Der Traum von der Nummer Drei

12.03.21 | 15:04 Uhr

Mit dem geplanten Aufstieg in die dritte Liga will sich der FC Viktoria 1889 Berlin als dritte Kraft hinter Hertha und Union positionieren. Diesen Platz beanspruchten schon einige Vereine für sich. Nicht selten stand am Ende der Insolvenzantrag. Von Lynn Kraemer

Der FC Viktoria 1889 Berlin, Tasmania 1900 Berlin und Blau-Weiß 90 Berlin haben eines gemeinsam: den Insolvenzantrag. Tasmania und Blau-Weiß 90 überlebten den Aufstieg in die Bundesliga und den tiefen Fall danach nicht und gründeten sich neu. Viktoria Berlin will diesen Aufstieg auch schaffen, aber mit Hilfe von Investoren langfristig bleiben. Als aktueller Tabellenführer in der Regionalliga Nordost bereitet sich der Verein für den Aufstieg in die dritte Liga vor. Auf das Ziel Drittligist habe der Verein sich schon vor Saisonbeginn intern geeinigt, erklärt Viktoria Geschäftsführer Peer Jaekel. Und für ihn hat das eine Konsequenz: "In Berlin werden wir zwangsläufig die dritte Kraft."

Ist noch Platz für eine Nummer Drei?

Berlin hat bereits zwei Fußball-Bundesligisten. Doch Jaekel glaubt, "dass die Stadt und das Land Berlin wesentlich mehr als Hertha und Union abkann." Als Hauptstadt bietet Berlin das Potenzial. "Es gab lange Zeit unterhalb von Hertha BSC und vom 1. FC Union gar nichts", erinnert sich Horst Bläsig, Chefredakteur der Berliner "Fußball-Woche". Der semi-professionelle Bereich habe in Berlin erst in den letzten Jahren wieder eine erfreuliche Entwicklung genommen. Dazu gehörte aber nicht nur Viktoria Berlin, sondern auch VSG Altglienicke. Bei der Suche nach Fans sieht Bläsig eine Chance in den Zugezogenen, "die nicht unbedingt diese enge Verbindung zu Hertha oder Union haben und oft ihren Heimatverein im Herzen tragen und den mit nach Berlin bringen." Eine dritte Kraft könne eine Nische sein und der Zweitverein von Neuberlinern werden, glaubt Bläsig.

Auf der Suche nach einem Stadion

Gerade für Fußball-Enthusiasten sei Viktoria vielleicht attraktiver als andere Regionalligisten, weil der Verein eine lange Geschichte habe. "Auch wenn das eine gefühlte Ewigkeit zurückliegt: Viktoria war zweimal deutscher Meister. 1908 und 1911. Um so eine Tradition wird wahrscheinlich fast jeder andere Club Viktoria beneiden", meint Horst Bläsig. Aber auch mit treuen Anhängern hat Viktoria Berlin ein Problem: noch gibt es keinen Ort, an dem die Fans ihr Team in der dritten Liga anfeuern könnten. Das Stadion Lichterfelde erfüllt die Voraussetzungen nicht. Deswegen sind Geschäftsführer Jaekel und der Verein auf der Suche nach einer Alternative: "Da brauchen wir die Unterstützung anderer Vereine. Aber wir sind tatsächlich guter Dinge, dass wir das im Lizensierungsverfahren noch geregelt bekommen." Aktuell ist das Mommsenstadion die wahrscheinlichste Lösung.

Dem Geld folgt der Absturz

Viktoria Berlin will sich mit Hilfe von zwei Investoren langfristig in den oberen Ligen positionieren. Doch wenn sich Investoren in den unteren Ligen einmischen, gilt oft der Dreischritt: schneller Aufstieg, Stagnation und dann der fast unausweichliche Insolvenzantrag, weil der Investor das Interesse verliert. Diese Lektion musste auch Viktoria Berlin 2018 lernen. Der Höhenflug mit dem chinesischen Investor Alex Zheng und seinem Unternehmens Advantage Sports Union Ltd. (ASU) hielt nur sieben Monate. Die Himmelblauen stellten Ende 2018 einen Insolvenzantrag, nachdem die Zahlungen ihres Investors plötzlich ausblieben.

Die richtigen Investoren

Daraus hat der Verein gelernt und plant langfristiger mit den neuen Investoren. Die Brüder Zeljko und Tomislav Karajica haben bereits Erfahrung mit dem Investment in Sportvereine. Tomislav Karajica stieg 2014 als Gesellschafter bei der Profi-Basketballmannschaft Hamburg Towers ein und unterstützte sie beim Aufstieg in die erste Liga. Nun wollen die Brüder den finanziell angeschlagenen Berlinern unter die Arme greifen. Um das Risiko vom Hauptverein zu nehmen, wurden bereits die Profimannschaften ausgegliedert. Das sei "ein ganz entscheidender Schritt in die Professionalisierung und eine sorgenfreie Zukunft des e.V.", sagt Geschäftsführer Peer Jaekel. In einem Interview mit der "Berliner Zeitung" erklärte Investor Zeljko Karajica, dass er einen nachhaltigen Weg gehen wolle [berliner-zeitung.de]. Statt die Millionen in Profis zu stecken, wolle er den Verein über ein Nachwuchsleistungszentrum aufbauen. In Mariendorf besitzt Viktoria Berlin nun ein großes Trainingsgelände für diesen Zweck. Für Jaekel ist dieser Schritt ein "Meilenstein". Und auch den Berliner Fußballexperten Horst Bläsig überzeugen die Investoren: "So wie sich die Karajica-Brüder präsentieren, bringen sie da ganz gute Voraussetzungen mit, damit das Projekt Viktoria keinen Schiffbruch erleidet."

Der lange Atem

Der Plan von Viktoria Berlin sieht aber auch vor, dass es noch etwas dauern könnte, bis sie ihr Ziel erreichen. Überambitionierte Zielsetzungen, wie "Champions League 2033" vom inzwischen nicht mehr bestehenden Club Berlin United, wird es voraussichtlich nicht geben. Das bedeutet aber auch, dass die anderen Berliner Vereine Zeit haben, um nachzuziehen, weil sich Viktoria Berlin nicht sofort als drittstärkste Kraft absetzen können wird.

Sendung: rbb UM6, 03.03.2021, 18 Uhr