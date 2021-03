Dicht an dicht im Gedrängel an der Siegessäule vor dem Startschuss, jubelnde Fans entlang der Strecke und im Zielbereich am Brandenburger Tor und ein buntes Rahmenprogramm vom Potsdamer Platz bis zum Schloss Charlottenburg – so wie man den Berliner Halbmarathon gewohnt ist, wird er auch in diesem Frühjahr nicht stattfinden können. Stattdessen können Läuferinnen und Läufer, Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer, Handbiker und Inlineskater virtuell beim diesjährigen "Berlin Half" teilnehmen. Dafür müssen jedoch die 21,0975 Kilometer zwischen dem 9. und 11. April ganz real überwunden werden.