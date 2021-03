Drei Tage nach dem Heimsieg gegen GWD Minden haben die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga wieder einen Rückschlag erlitten. Beim nunmehr seit 13 Spielen ungeschlagenen SC Magdeburg verloren die ersatzgeschwächten Hauptstädter am Sonntag mit 24:29 (11:12).

Für die Berliner, die auf den verletzten Nationalspieler Paul Drux sowie die dänischen Leistungsträger Hans Lindberg und Jacob Holm verzichten mussten, erzielte Mijajlo Marsenic sieben Tore. Überschattet wurde die Partie von einer erneuten Schulterverletzung des Magdeburgers Gisli Kristjansson, der schon zweimal an der Schulter operiert werden musste.

Weiter geht es für die Füchse in der European League. Im Achtelfinale warten am Dienstag, den 23. März (20.45 Uhr) die Fivers WAT Margareten aus Wien. In der Bundesliga empfangen die Füchse am 27. März (20.30 Uhr) den SC DHfK Leipzig, aktuell Zehnter in der Tabelle.