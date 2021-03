Zuletzt lief es in der Bundesliga nicht rund für die Füchse Berlin. Drei Spitzenspiele in Serie gingen allesamt verloren. Dass die Berliner an der Tabellenspitze noch nicht mithalten können, weiß auch Manager Bob Hanning. Trotzdem ist er für die Zukunft positiv gestimmt.

Bob Hanning: Ja, das muss man klar sagen. Wir sind in der Tabelle nicht oben dran. Wir haben also auch nicht das Recht, davon zu sprechen, Deutscher Meister werden zu können. Wir haben letztes Jahr den Umbruch im sportlichen Bereich gemacht. Es ist überhaupt keine Frage, dass man große Mannschaften bauen muss. Wenn man das unter wirtschaftlichen Zwängen tun muss, macht das die Sache nicht einfacher. Vom Grundsatz her bin ich aber mit der Entwicklung und der Situation zufrieden.

Sie sind sicherlich trotzdem jemand, der akribisch guckt, sich auf Fehlersuche begibt und nach Verbesserungen schaut. Wo haben zuletzt die Probleme gelegen? Im Auftritt der Mannschaft? Oder was hat der Trainer, was vielleicht der Sportdirektor und was auch der Manager Bob Hanning im Hintergrund dazu beigetragen?

Ich glaube, es ist von allem etwas. Die Führungsspieler haben noch nicht so die Verantwortung übernommen, wie wir es gehofft haben. Ein Paul Drux ist jetzt so viele Jahre bei uns und unterstützt uns seit der Jugend als Vereinsikone. In der Rolle des Kapitäns ist der aber noch nicht ganz angekommen. Fabian Wiede war lange verletzt und hat die Situation noch nicht so erfasst, wie wir uns das wünschen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, dass die Neuzugänge noch nicht das Niveau haben, das wir uns erhofft haben. Aber auch hier gilt es, ein bisschen die Ruhe zu bewahren. Hinzu kommt, dass mir gerade im Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen die Körpersprache gefehlt hat. Es sind also ganz, ganz viele Baustellen.