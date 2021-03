DIe deutsche Handball-Nationalmannschaft hat im Rennen um das Olympia-Ticket einen bitteren Fehlstart in letzter Minute abgewendet und die Teilnahme an den Olympischen Spielen weiter in der eigenen Hand. Die DHB-Auswahl der Männer kam am Freitag im Auftaktspiel des Ausscheidungsturniers in der Berliner Max-Schmeling-Halle gegen den WM-Zweiten Schweden zu einem 25:25 (14:13). Bester deutscher Werfer war Marcel Schiller mit fünf Toren.

Am Samstag (15:35 Uhr) trifft die deutsche Mannschaft mit Füchse-Spieler Fabian Wiede auf den EM-Vierten Slowenien und kann dabei mit einem Sieg den nächsten Schritt machen. Zum Abschluss geht es am Sonntag gegen Außenseiter Algerien. Die ersten zwei Teams des Vierer-Turniers lösen das Olympia-Ticket.