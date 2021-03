Lampen über dem Tresen beleuchtet den ansonsten düsteren Raum. Im schummrigen Licht, das stark an den letzten Kneipenbesuch vor dem Lockdown erinnert, kleidet sich Luca Wild ein. Weiße FFP2-Maske, hellblauer Schutzkittel, violette Einmalhandschuhe. Vor ihm auf dem Tisch liegen Corona-Schnelltests. Diese wird der 25-Jährige jetzt der Reihe nach anwenden - bei seinen Mannschaftskollegen. Wild ist beruflich operationstechnischer Assistent und Spieler in der Bundesliga-Mannschaft des Berliner Hockey-Clubs. Das Team durfte, wie auch die Frauen-Bundesliga-Mannschaft des BHC, vor kurzem dank einer Sondergenehmigung wieder mit dem Trainingsbetrieb starten. Die dafür notwendigen regelmäßigen Corona-Tests führt Luca Wild gemeinsam mit Mannschaftskollege Tom Nesselhauf durch - im Klubhaus des BHC.

Lange Zeit konnte der BHC überhaupt nicht trainieren, die Spieler mussten sich individuell fit halten. Dass sie jetzt dank der Sondergenehmigung wieder auf den Platz dürfen, freut nicht nur Luca Wild sehr: "Wir spielen alle Hockey, weil es ein Teamsport ist", sagt er. "Deswegen sind wir hier. Du kannst so viel Laufen gehen, wie du willst. Am Ende zählt, wie viel du am Stock kannst. Ein gemeinsames Training ist deshalb essenziell".

Essenziell ist das Teamtraining auch, weil bereits in rund zwei Wochen der Spielbetrieb in der Hockey-Bundesliga wieder aufgenommen wird. Schon seit rund vier Monaten ruht der Ball, die Hallensaison in diesem Winter musste komplett abgesagt werden. Berlin war eins der wenigen Bundesländer, in dem das Mannschaftstraining bis vor kurzem untersagt war - obwohl der BHC in der höchsten deutschen Spielklasse antritt und für die Topathleten im Sommer die Olympischen Spiele anstehen.

Aufgrund des Trainingsverbots in der Hauptstadt hatte der Klub schon in Betracht gezogen, in Brandenburg zu trainieren - das wäre erlaubt gewesen. "Die Taskforce der Bundesliga erwartet, dass man mit zwei Wochen Vorbereitung in die Liga startet", erklärt BHC-Trainer Rein van Eijk. Am letzten Montag kam dann allerdings die für den BHC erlösende Nachricht: Dank des Testkonzepts darf die Mannschaft wieder mit dem Training beginnen und muss nicht ins angrenzende Bundesland ausweichen.

Immerhin knapp drei Wochen Vorbereitung bleiben den Berlinern, trotzdem hat das Team vor dem Wiederbeginn der Saison einen Nachteil bei der Vorbereitung. Die anderen Teams können schon seit einer Weile wieder trainieren, in Baden-Württemberg und Hamburg durften die Mannschaften sogar die ganze Zeit über gemeinsam aufs Feld.