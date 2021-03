Turnierdirektorin Barbara Rittner glaubt an Kerber, die derzeit auf dem 26. Platz der Weltrangliste steht: "Auch wenn so manch einer sagt, in letzter Zeit spielt sie nicht so gut – sie war schwer verletzt vor der Pandemie, ist aber ganz sicher mit Herz und Kopf noch voll dabei. Und sie macht auch in den letzten Wochen, gerade jetzt in Miami, einen guten Eindruck." Außer Kerber rechnet Barbara Rittner, aber auch mit anderen Topspielerinnen. "Wir haben den besten Termin, den man haben kann zwischen Roland Garros und Wimbledon, wo sich viele Topspielerinnen vorbereiten wollen", erklärt Rittner.