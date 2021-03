Der Berliner Basketballer Franz Wagner hat das Halbfinale der US-Collegemeisterschaften mit seinem Team, den Michigan Wolverines, überraschend verpasst. In einem umkämpften Spiel verfehlte der letzte Wurf des 19-Jährigen den Korb und die Wolverines verloren mit 49:51 gegen die Bruins der University of California. Wagners Team war einer der Favoriten auf den Meisterschaftstitel.

In den letzten fünf Minuten des Viertelfinales trafen die Wolverines keinen der Versuche aus dem Feld und konnten nur über Freiwürfe punkten. Franz Wagner verwandelte zwei davon 44 Sekunden vor Spielende, verfehlte dann aber bei auslaufender Uhr seine letzten beiden Würfe. Insgesamt traf Wagner nur einen von zehn Versuchen aus dem Feld und kam während des Spiels nur auf vier Punkte. Er erzielte acht Rebounds und zwei Assists.

Franz Wagner spielte für Alba Berlin, bevor an die University of Michigan ging, um in der Hochschulliga NCAA zu spielen. Dort hatte sich auch sein älterer Bruder Moritz Wagner 2015 eingeschrieben. Inzwischen ist Franz Wagner in seinem zweiten Collegejahr.

Die US-Collegemeisterschaften, die auch als "March Madness" bekannt sind, werden in diesem Jahr in Indianapolis ausgetragen. Neben den Bruins stehen die Gonzaga Bulldogs, die Baylor Bears und die Arkansas Razorbacks im Final Four.