Die Wasserfreunde Spandau 04 sind mit einem Unentschieden in die zweite Champions-League-Hauptrunde gestartet. Der deutsche Wasserball-Rekordmeister kam am Montag in Ostia bei Rom gegen CN Marseille zu einem 7:7 (3:1, 2:2, 1:2, 1:2). Nach den drei Niederlagen der Berliner in der Sechser-Gruppe im ersten Turnier Mitte Dezember an gleicher Stätte bleiben die beiden zuvor punktlosen Teams auf den letzten beiden Rängen der Gruppe A.