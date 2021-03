Bild: nordphoto

Kehrt er zu Hertha BSC zurück? - Fredi Bobic verlässt Eintracht Frankfurt zum Saisonende

02.03.21 | 19:57

Fredi Bobic wird Eintracht Frankfurt zum Ende der Saison definitiv verlassen. In den letzten Wochen wurde immer wieder über eine Rückkehr zu Hertha BSC spekuliert. Ob er wirklich Nachfolger von Michael Preetz wird, ist aktuell noch unklar.

Ob Fredi Bobic, wie in den letzten Wochen oft spekuliert, wirklich zu Hertha zurückkehren und die Nachfolge von Michael Preetz antreten wird, ist aktuell noch unklar. Klar ist allerdings: Bobic wird Eintracht Frankfurt nach fünf Jahren, zum Ende der Saison verlassen. Dies bestätigt der Sportvorstand in der Sendung "Sportschau Thema", die am Dienstagabend in der ARD ausgestrahlt wird. Bobic selbst hat Berlin in der Vergangenheit immer wieder als Heimat bezeichnet. Seine Frau und die beiden Töchter leben nach wie vor in der Hauptstadt. Von 2003-2005 war er als Spieler bei Hertha unter Vertrag.

Dardai bezeichnet sich als Fredi-Fan

Damals spielte er Seite an Seite mit Pal Dardai, der sich heute in einer digitalen Medienrunde als Fredi-Bobic-Fan bezeichnet: "Ich bin ein Fredi-Fan. Er ist ein guter Junge, ein ehrlicher Junge, ein richtig guter Mensch. Er will immer gewinnen", sagte er. Zu den Spekulationen wollte er allerdings nichts sagen: "Das ist nicht meine Sache darüber zu reden, ob er zur Hertha kommt oder nicht. Da gibt es die Führung", so Dardai.

Frankfurt angeblich vorbereitet

Nach Bobics Aussage wusste Eintracht Frankfurt schon länger von diesem Schritt. "Man war vorbereitet darauf, dass die Situation kommt, dass ich im Sommer 2021 den Verein verlassen werde", sagte er. Bereits Mitte letzten Jahres hätte er gegenüber dem Aufsichtsrat geäußert, den Verein verlassen zu wollen: "Dann wurde ich gebeten, ob ich nicht noch die Corona-Saison durchziehen kann, und ich habe gesagt, das mache ich, schon aus moralischen Gründen. Ich habe gesagt, ich ziehe noch ein Jahr durch - und jeder wusste eigentlich Bescheid", so Bobic. Bei Eintracht Frankfurt sieht man das Ganze offenbar etwas anders: "Fredi Bobic ist vor drei Wochen auf mich zugekommen und hat mich über seine Überlegungen bezüglich einer Auflösung seines bis zum 30. Juni 2023 laufenden Vertrages nach dem Ende der laufenden Saison informiert", teilte der Aufsichtsratchef Philip Holzer mit. "Wir haben verabredet, entsprechende Gespräche über einen Verbleib oder einen vorzeitigen Wechsel zu führen und darüber im Sinne des sportlichen Erfolgs der Eintracht absolutes Stillschweigen zu wahren."

Bobic nennt persönliche Gründe

Der Aufsichtsrat, habe laut Bobic alles versucht, ihn zu halten: "Aber es ist eine persönliche Sache, und das haben Sie auch verstanden." Zu den Spekulationen über eine mögliche Rückkehr nach Berlin äußerte sich Bobic allerdings nicht: "Ich will auf das Thema gar nicht mehr eingehen, denn leider kommen immer wieder zu viele Indiskretionen an die Öffentlichkeit", sagte er in der Sendung. Seit Januar gab es immer wieder Stimmen, die Bobic als Wunschkandidat von Hertha-CEO Carsten Schmidt bezeichnen. Von ihm gab es dazu keine Statements.