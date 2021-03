Die finanzielle Lage bei Fußball-Regionalligist Energie Cottbus spitzt sich zu. Die seit Anfang Dezember im Amt befindliche Klubspitze hat am Montag alarmierende Signale zur wirtschaftlichen Situation des Klubs gesendet. So klafft in der Vereinskasse ein großes Loch, wie Energie auf seiner Internetseite bekanntgab.

Trotz üppiger Corona-Hilfe vom Landesportbund droht in dieser Saison ein Minus im hohen sechsstelligen Bereich. Deshalb stehen massive Einsparungen an. "Es ist jetzt nicht so, als dass uns das Ganze Freude bereiten würde, aber wir haben den 'Rotstift' drastisch ansetzen und notwendige Maßnahmen ergreifen müssen", heißt es in einer Mitteilung.