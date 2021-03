In der 24. Minute brachte Turbine-Stürmerin Selina Cerci ihre Mannschaft in Führung. Doch schon in der 30. Spielminute traf Janina Minge per Kopfball für Freiburg zum Ausgleich. Und Stefanie Sanders verwandelte einen langen Pass nur zehn Minuten später zum 1:2.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit fehlte den Potsdamerinnen dann das Selbstbewusstsein. In der 54. Minute trafen die Freiburgerinnen zum 1:3. Die erste Vorentscheidung fiel nach einem Elfmeter für die Freiburgerinnen, der von Stefanie Sanders zum 1:4 verwandelt wurde.

Dass Johanna Elsig für Potsdam später per Elfmeter auf 2:4 verkürzte und auch Cerci in der Nachspielzeit noch einmal traf, konnte am Ende nicht mehr viel ändern, weil dazwischen Tyara Buser und Marie Müller für die Freiburgerinnen trafen. So verloren die Potsdamerinnen mit 3:6.