Hertha vor dem Spiel in Dortmund - Mutig gegen Dortmund und die Naturgewalt Haaland

11.03.21 | 18:11 Uhr

Hertha BSC steht trotz eines erlösenden Sieges gegen den FC Augsburg zwei Zähler vor der Abstiegszone. Gegen Dortmund will Trainer Dardai trotz der personellen Probleme mutig auftreten. Und die Naturgewalt Haaland mit Spaß am Verteidigen stoppen. Von Astrid Kretschmer

Das Personal

Die schlechte Nachricht ist, dass Hertha BSC auch gegen Borussia Dortmund auf Mittelfeld-Stabilisator Sami Khedira und Offensiv-Wirbler Matheus Cunha verzichten muss. Die Muskelverletzungen an Wade und Oberschenkel aus dem Wolfsburg-Spiel vor knapp zwei Wochen sind noch nicht ausreichend verheilt. Die gute Nachricht ist, dass die Mannschaft zuletzt gegen Augsburg die Ausfälle der beiden Leistungsträger besser kompensieren konnte als erwartet. Im Mittelfeld überzeugten die spielerisch starken Vladimír Darida und der eingewechselte Mattéo Guendouzi. Krzysztof Piatek bildete mit Jhon Córdoba im 3-5-2 System die Doppelspitze. Bei zwei Spitzen werde es bleiben, kündigt Trainer Pal Dardai an und hat im Sturm sogar die Qual der Wahl. Die Frage sei, ob er Dodi Lukebakio, der durch seinen Siegtreffer gegen Augsburg punktete, als Joker oder von Beginn an aufbietet. Sprich Piatek, Cordoba oder Lukebakio – das sei die einzige Frage, "wo er noch überlegen müsse". Dardai kündigte an: "Ich werde mit einer richtig offensiven Mannschaft nach Dortmund gehen". "Wozu sollen wir bunkern? Gib Gas, mach Risiko. Ich glaube wir können da nichts verlieren – irgendwann müssen wir auch einen Bonuspunkt sammeln", so Dardai. Es fehlen: Matheus Cunha (Oberschenkelverletzung), Dedryck Boyata (Ermüdungsbruch im Mittelfuß), Sami Khedira (Wadenverletzung).

Die Form

Der erste Sieg nach neun Spielen bewahrte die Dardai-Elf vor dem erstmaligen Fall auf den Relegationsplatz. Trainer Pal Dardai hatte bei aller Freude über den ersten Sieg seiner zweiten Amtszeit als Hertha-Chefcoach schon klar gemacht: "Jetzt müssen wir dran bleiben. Es ist immer ein schmaler Grat." Sportlich bedrohlich bleibt die Lage ohnehin. Die Berliner stehen weiter nur zwei Zähler vor der Abstiegszone. Das Programm bleibt herausfordernd. Samstag in Dortmund , dann folgen Leverkusen, Union und Mönchengladbach als Gegner. Sportdirektor Arne Friedrich hofft nach dem Erfolg gegen Augsburg auf einen selbstbewussten und mutigen Auftritt im Abstiegskampf. "Ich habe keine Angst, nach Dortmund zu fahren. Ich glaube schon, dass wir eine Möglichkeit haben, da zu gewinnen", sagte der ehemalige Nationalspieler. Der Fokus liegt beim Tabellen-15. aber trotz aller optimistischer Angriffslust erstmal auf der Abwehr. Für Trainer Dardai ist ein Schlüssel die Verteidigung gegen BVB-Torjäger Haaland. "Wir werden es defensiv gemeinsam angehen, Haaland zu stoppen", sagte der Hertha-Coach. Man habe schon "seine Erfahrungen" mit dem jungen Norweger. Die sind allerdings aus Berliner Sicht ziemlich schlechter Art. Im Hinspiel hatte Haaland beim Dortmunder 5:2-Sieg vier Treffer erzielt. Auch Sportdirektor Arne Friedrich spricht voller Respekt von dem Dortmunder Ausnahmekönner. "Er ist schon ein Phänomen und wird eine große Karriere vor sich haben", so der frühere Abwehrspieler Friedrich. Den 20-Jährigen auszubremsen, sei "eine große Herausforderung". Haaland bringe "das komplette Paket" mit, sei "groß", "schnell" und habe einen "super Abschluss".

Der Gegner

Es war eine fast perfekte Topspiel-Woche des BVB mit drei Pflichtspielen. Im Pokal Gladbach geschlagen, in der Liga den Bayern das Leben schwer und den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale perfekt gemacht. Mit zwei Haaland Toren zitterte sich der BVB am Dienstagabend mit einem 2:2 gegen den FC Sevilla über die Zeit. "Haaland frisst Sevilla auf", "Gigant Haaland" oder "Tornado Haaland". Die Gazetten überschlugen sich nach der erneuten Glanzleistung von Erling Haaland in der Champions League. Kein Wunder bei der Ausbeute des Norwegers. Die 20-Tore-Marke in der Königsklasse erreichte er bereits nach 14 Spielen und unterbot den alten Bestwert um sensationelle zehn Partien. Von Glücksgefühlen in den Bundesliga-Alltag. Dort zählt weiterhin das Ziel, unter die besten vier Teams zu kommen. Davon sind die Westfalen aber noch ein gutes Stück entfernt. Aktuell beträgt der Rückstand auf Rang 4 (Eintracht Frankfurt) vier Punkte. Damit dieser weiter schmilzt oder zumindest nicht zunimmt, muss ein Sieg gegen Abstiegskandidat Hertha BSC her. Jadon Sancho wird dabei zunächst nicht helfen können. Der 20 Jahre alte Engländer laboriert an einem Muskelfaseriss.

Herthaner im Fokus

Vor allem die zuletzt stabile und gut funktionierende Dreier-Kette soll das "Phänomen" Erling Haaland stoppen. Laut Trainer Pal Dardai eine "schöne Herausforderung" für Abwehrchef Niklas Stark, Lukas Klünter und Marton Dardai. Sie sollen "Spaß haben, gegen ihn zu verteidigen", fordert Dardai mit einem Augenzwinkern. Was die drei Verteidiger in der Dreierkette so stark macht? "Sie verfügen alle über eine enorme Schnelligkeit", sagt Dardai. "Defensiv können wir also die Gegner gut ablaufen." Darüber hinaus seien "alle drei kopfballstark und können Fußball spielen". Auch beim Spielaufbau und gegnerischen Pressing seien sie sicher. Der letzte Kontrahent Augsburg habe Klünter als Pressing-Gegner ausgesucht und Klünter habe "eine schöne Antwort gegeben". Beim 2:1 gegen Augsburg schlug der von Trainer Labbadia aussortierte Klünter Pässe wie Italien-Legende Andrea Pirlo. Der Außenverteidiger bereitete beide Tore vor. Verkehrte Welt – vor knapp zwei Wochen in Wolfsburg hatte er noch ein Eigentor gemacht. Klünter ist bei Hertha ein Gewinner unter Dardai.

Besonderheiten

Die Debatte um Fredi Bobic als künftigen Manager ist ein unwillkommenes Nebengeräusch. Sie soll laut Sportdirektor Arne Friedrich keine Auswirkungen haben. "Das beeinflusst mich überhaupt nicht. Ich habe zwei Aufgaben Stand heute, wir wollen in der Liga bleiben. Daran arbeiten wir tagtäglich. Das Andere ist, die Weichen zu Stellen für Hertha BSC", sagte der ehemalige Nationalspieler. Bobic wird als Nachfolger von Sport-Geschäftsführer Michael Preetz gehandelt, dessen Aufgaben zumindest bis zum Saisonende Friedrich ausüben soll. Am Mittwoch hatte Bobic' aktueller Arbeitgeber Eintracht Frankfurt bei einer Aufsichtsratssitzung beschlossen, dass der 49-Jährige nur gegen Zahlung einer Ablösesumme die Hessen vor Ablauf seines bis 2023 datierten Vertrages verlassen darf. "So viel Zeitungen lese ich auch nicht, dass ich mich immer von den neuesten Gerüchten beeinflussen lasse. Wir haben eine schwere Aufgabe vor der Brust", so Friedrich.

