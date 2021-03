Bild: Imago Images / Herbert Bucco

Köln-Spieler Elvis Rexhbecaj vor dem Spiel gegen Union - Ein Brandenburger Geißbock

Wenn der 1. FC Köln am Samstag ins Stadion an der Alten Försterei kommt, steht auch ein Brandenburger für die Kölner auf dem Feld. Elvis Rexhbecai kickte in seiner Jugend für den Brandenburger SC Süd 05 und freut sich auf einen Trip in die alte Heimat. Von Lynn Kraemer

Ein rotes Trikot mit Geißbock - oder doch mit dem Logo der Eisernen auf der Brust? Für Köln-Spieler Elvis Rexhbecaj wäre es gar nicht so unwahrscheinlich gewesen, am Wochenende statt für den 1. FC Köln für den 1. FC Union Berlin aufzulaufen. Denn seine ersten Erfahrungen im Vereinsfußball machte der 23-Jährige unweit der Hauptstadt beim Brandenburger SC Süd 05. Dass es für ihn nach Wolfsburg und Köln ging, war eher Zufall.

Anfänge beim Brandenburger SC Süd 05

Die Familie von Elvis Rexhbecaj zog zur Jahrtausendwende wegen der Unruhen im Kosovo nach Deutschland. Erst nach Spremberg und kurze Zeit später nach Brandenburg an der Havel. Schon als kleiner Junge verbrachte Elvis Rexhbecaj die meiste Zeit auf dem Bolzplatz. "Dann bin ich in den Verein gekommen und der hat mir sehr geholfen – auch im privaten Leben", erzählt er. Vereinsmitglieder halfen seinem Vater bei der Jobsuche. Alle seien sehr offen gewesen: "Wir hatten Turniere und mein Vater hatte noch kein Auto oder Führerschein. Jeder hat sich angeboten, mich abzuholen." Auf ihren besten Spieler hätten sie auch nur ungern verzichtet. "Von der Schnelligkeit, vom läuferischen Potenzial her und von der Einstellung", sei Rexhbecaj seinen Mitspielern schon früh überlegen gewesen, sagt Trainer Frank Altenkirch über seinen ehemaligen Schützling. Wenn es bei Turnieren darum gegangen sei, den besten Spieler oder Torschützenkönig zu wählen, habe Rexhbecaj bei den Trainern immer ganz oben auf den Listen gestanden, "so dass er da eigentlich regelmäßig die Trophäen für sich eingeheimst hat".

Über Brandenburg nach Wolfsburg und Köln

Die aufregendsten Spiele seien die gegen die Jugendmannschaften der größeren Vereine wie Hertha oder Union gewesen, erzählt Rexhbecaj. Dann habe er sich immer gesagt: "Dafür spielst du. Dafür trainierst du!" Und sein Talent blieb nicht unentdeckt: Er bekam Angebote von verschiedenen Vereinen, entschied sich am Ende aber für Wolfsburg, weil dort alles passte. Seine Familie begleitete den damals 12-Jährigen nach Niedersachsen. Sein Vater wurde Platzwart beim Verein. Nach dem Rexhbecaj alle Jugendmannschaften durchlaufen hatte, gab er im Januar 2018 sein Bundesliga-Debüt. Seit 2020 spielt er als Leihe für den 1. FC Köln. Die Jahre in Brandenburg an der Havel hat er als "wundervolle Zeit" in Erinnerung. Noch heute hat er Kontakt zu einigen seiner ehemaligen Mitspieler und auch mit Frank Altenkirch telefoniert er regelmäßig. Sein alter Trainer findet, dass sich Rexhbecaj nicht allzu sehr verändert hat: "Er ist ein ruhiger Vertreter, ein sachlicher Vertreter. Er wird die ihm übertragenen Aufgaben so übernehmen und er kniet sich da voll rein."

"Immer schön in die alte Heimat zu kommen"

Mit Blick auf den 1. FC Union Berlin stellt Rexhbecaj fast schon neidisch fest, dass eine ähnlich "ruhige Saison" auch ganz schön gewesen wäre. Für die Berliner findet er nur lobende Worte: "Sie gehen halt ihren Weg. Sie lassen sich nicht beirren von irgendwas. Sie wussten, dass es auch in der Bundesliga schwer wird. Sie haben im letzten Jahr eine supersolide Saison gespielt." Deswegen seien sie auch "Vorbild für alle anderen Vereine". Trotzdem sind sein Ziel fürs Wochenende nicht weniger als drei Punkte. Köln steht mit 22 Punkten momentan auf dem 14. Tabellenplatz und will den Abstand zum Abstiegskampf vergrößern. Seinem Jugendtrainer reicht dagegen schon ein Unentschieden. "Da sitzt man so zwischen zwei Stühlen. In Anbetracht der Nähe zu Berlin schlägt das Herz in der Richtung schon für die Eisernen. Auf der anderen Seite für Elvis", sagt Frank Altenkirch. Er tippt auf ein 2:2. Aber auch so Rexhbecaj ist sich schon vor der Abfahrt nach Berlin sicher: "Die Reise wird mir auf jeden Fall Spaß machen und es ist immer wieder schön in die alte Heimat zu kommen." Als er mit Wolfsburg gegen Hertha im Olympiastadion spielte, kam die ganze Familie, um ihn anzufeuern. Das möchte er auch in der Alten Försterei erleben, denn wenn Kölner Fans wieder mitreisen können, "dann wird es knallen im Stadion".

