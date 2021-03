Eisbären verlieren in Ingolstadt

Die Siegesserie der Eisbären Berlin ist nach zuletzt fünf Erfolgen gerissen. Die Berliner unterlagen am Mittwochabend dem ERC Ingolstadt auswärts mit 3:4 (0:0, 1:3, 2:1). Trotz der Niederlage bleibt das Team von Trainer Serge Aubin aber Tabellenführer in der Gruppe Nord.

Weil sich beide Teams zunächst konzentriert in der Defensive zeigten, gab es im ersten Drittel nur selten Chancen. Die beste für die Berliner verhinderte Ingolstadts Keeper mit zwei sehenswerten Saves, so dass es torlos in die erste Pause ging.

Weil sich die Berliner nach etwa einer halben Stunde eine Unaufmerksamkeit leisteten, konnte Ex-Eisbär Louis-Marc Aubry die Gastgeber in Überzahl in Führung bringen. Wojciech Stachowiak nach einem Konter und Mirko Höfflin, erneut in Überzahl, bauten die Führung der Gastgeber auf 3:0 aus. Parker Tuomie konnte kurz vor der Pause nur noch auf 1:3 verkürzen.

Im Schlussabschnitt erhöhten die Hauptstädter den Druck und ließen sich auch nicht beirren, als Tim Wohlgemuth das vierte Tor für den Zweiten der Südgruppe erzielte. Doch weil der Ingolstädter Goalie Michael Garteig stark hielt, reichte es für die Gäste nur noch zu zwei Überzahltoren von Reichel und McKiernan.