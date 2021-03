Die Eisbären Berlin haben am Sonntagnachmittag ihren ersten Auswärtssieg gegen ein Team aus der Südgruppe eingefahren. Die Berliner siegten bei den Straubing Tigers mit 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Schon am Montag müssen sie erneut auswärts bei den Nürnberg Ice Tigers ran.

Im Eisstadion am Pulverturm zeigten beide Teams vor allem defensiv eine starke Leistung, so dass es nach dem ersten Drittel torlos in die Kabine ging. Im zweiten Abschnitt brachte dann Verteidiger Ryan McKiernan die Gäste in Führung. Für den US-Amerikaner traf damit bereits im vierten Spiel in Folge.

Die Gastgeber kamen durch den 17-jährigen Adrian Klein, dem sein erstes DEL-Tor gelang zum Ausgleich. Weil die Eisbären aber eine Überzahlsituation nutzen konnten und Zack Boychuk das 2:1 erzielte, ging das Team von Trainer Serge Aubin mit einer Führung ins Schlussdrittel. Die ließen sich die Berliner dort auch nicht mehr nehmen. Mark Olver erzielte ebenfalls in Überzahl noch den 3:1-Endstand.