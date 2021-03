S9

Wegen dringender Arbeiten an der örtlichen Stromversorgung muss der S-Bahnhof Warschauer Straße am Donnerstag, den 01.04.2021 in der Zeit von ca. 01:30 Uhr bis ca. 03:30 Uhr geschlossen werden. Aus diesem Grund fahren in der genannten Zeit 5 Züge der Linie S9 (reguläre Abfahrt in Warschauer Straße um 1:26 Uhr nach Westkreuz, 1:46 Uhr nach Friedrichstraße und 2:06 Uhr nach Ostbahnhof sowie 3:11 Uhr nach Flughafen BER T1-2 und 3:46 Uhr nach Spandau) in Warschauer Straße ohne Halt durch. Für die betroffenen Fahrten wird ein Ersatzverkehr mit Bussen wie folgt eingerichtet: Abfahrt in Treptower Park um 1:30 Uhr, 1:50 Uhr und 2:10 Uhr über Warschauer Straße nach Ostbahnhof Abfahrt in Ostbahnhof um 3:15 Uhr über Warschauer Straße nach Treptower Park Abfahrt in Ostkreuz um 3:50 Uhr über Warschauer Straße nach Ostbahnhof Haltestellen des Ersatzverkehrs: S-Bhf. Treptower Park: An den Treptowers (Haltestelle Bus 104, 194, N94) S-Bhf. Ostkreuz: (BVG-Haltestelle S Ostkreuz in der Hauptstraße Richtung Stralauer Allee) S+U-Bhf. Warschauer Straße: Warschauer Straße (Haltestelle Bus N1) S-Bhf. Ostbahnhof: Am Ostbahnhof (Haltestelle Bus 140, 142, 147, 240, 347)