imago images/O. Behrendt Audio: inforadio | 19.03.2021 | Karsten Steinmetz | Bild: imago images/O. Behrendt

Eisbären vor Duellen gegen Süd-Teams - Mit Liebe zur Arbeit

19.03.21 | 20:20 Uhr

Tabellenführer in der Gruppe Nord der DEL und dabei oftmals mit überzeugenden Leistungen: Vor den Spielen gegen die stärker eingeschätzten Mannschaften aus dem Süden zeigen sich die Eisbären Berlin selbstbewusst. Von Ilja Behnisch

Auch wenn Eishockey-Profi für viele sicherlich ein Traumberuf ist, hört man Sätze wie diesen von Eisbären-Center Marcel Noebels doch eher selten: "Mir macht es unheimlich viel Spaß, für ihn zu arbeiten." "Ihn", das meint in diesem Fall Serge Aubin, den Trainer der Eisbären, der unter der Woche und zur Freude aller seinen Vertrag verlängert hat. Denn es läuft gut in dieser Saison, nicht nur, weil die Eisbären in ihrer Gruppe Nord der Deutschen Eishockey Liga die Tabelle anführen, sondern vor allem auch, weil sie dies äußerst souverän tun. 24:7 Tore standen allein in den vergangenen vier Partien zu Buche, die die Eisbären zudem allesamt für sich entscheiden konnten. Das Geheimnis des Erfolgs? "Geschlossenheit", so Nebels, "offensiv wie defensiv. Wir arbeiten hart füreinander". Da ist es schon wieder, das Lob der Arbeit. Und Noebels ist damit nicht allein, auch Chef Aubin, bei dem er "sehr, sehr glücklich ist, dass er bleibt", rückt vor den nun bevorstehenden Duellen gegen die Teams der Gruppe Süd die Arbeit in den Mittelpunkt.

Die Mannschaft hat sich gefunden

Die Eisbären, so Aubin, seien ein "großartiger Ort zum Arbeiten. Mit einer großartigen Ansammlung an Menschen. Von oben bis unten, durch alle Funktionen der Vereins". Nur die Fans würden noch fehlen, so der Kanadier, aber dennoch laute das Ziel: "Wir wollen die Meisterschaft gewinnen!" Warum das plötzlich sogar möglich scheint, nachdem vor allem rund um die teils desaströsen Auftritte beim Magenta-Cup in der Saison-Vorbereitung doch erhebliche Zweifel aufkamen? Weil inzwischen die "Rollen innerhalb des Teams geklärt sind", so Aubin. Der auch deshalb zuversichtlich ist, gegen die stärker eingeschätzten Mannschaften des Südens eine Chance zu haben: "Ich erwarte insgesamt engere Spiele. Und physisch stärkere Mannschaften. Aber für uns ändert sich nichts." Und wieder spielen sie Doppelpass, der Trainer und sein Spieler, denn auch Marcel Noebels ist zwar "froh darüber, dass wir auch mal die anderen Mannschaften kennenlernen", und "es wird sicher Spiele geben, wo wir noch einiges zu lernen haben", aber: "Wichtig ist, dass wir uns auf unser Spiel konzentrieren."

"Vorgeschmack auf die Playoffs"

Dafür wird es reichlich Gelegenheit geben. 14 Spiele in 28 Tagen stehen an, los geht es am Sonntag (21. März, 17 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Augsburg Panther. Das Duell mit dem Vizemeister von 2010 ist ein vergleichsweise sanfter Auftakt in das Mammut-Programm, schließlich liegen die Panther auf dem vorletzten Rang im Süden. Gegen die Adler Mannheim, das dominierende Team dieser Gruppe, geht es erstmals am 11. April (14.30 Uhr). Bis dahin sollten die Eisbären bereits genug "Vorgeschmack auf die Playoffs" haben, wie Marcel Noebels die kommenden Vergleiche auch nennt. Dann dürfte sich zeigen, ob ein weiterer Pluspunkt der Eisbären auch weiterhin Bestand hat. Denn, so Noebels, die Spieler seien "eng befreundet, auch neben dem Eis." Eishockey-Profi ist eben ein Traumberuf. Besonders im Erfolg.

Sendung: rbb24, 19.03.2021, 22 Uhr

Ergebnisse Eishockey DEL

2. Bundesliga

Oberliga Ost Samstag, 20.März, 17.30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters -:- (-:- -:- -:-) Sonntag, 21.März, 14.30 Uhr Straubing Tigers - Pinguins Bremerhaven -:- (-:- -:- -:-) Sonntag, 21.März, 17.00 Uhr Eisbären Berlin - Augsburger Panther -:- (-:- -:- -:-) Sonntag, 21.März, 19.30 Uhr Kölner Haie - Schwenninger Wild Wings -:- (-:- -:- -:-) Montag, 22.März, 18.30 Uhr Düsseldorfer EG - Red Bull München -:- (-:- -:- -:-) Adler Mannheim - Grizzlys Wolfsburg -:- (-:- -:- -:-) Montag, 22.März, 20.30 Uhr ERC Ingolstadt - Krefeld Pinguine -:- (-:- -:- -:-) Gruppe Nord 1. Eisbären Berlin 24 98:54 52 2. Bremerhaven 24 80:61 46 3. Grizzlys Wolfsburg 24 64:59 38 4. Iserlohn Roosters 24 75:76 37 5. Kölner Haie 24 75:82 33 6. Düsseldorfer EG 24 70:77 31 7. Krefeld Pinguine 24 50:103 15 Gruppe Süd 1. Adler Mannheim 24 83:48 58 2. Red Bull München 24 90:69 46 3. ERC Ingolstadt 24 82:61 42 4. Schwenningen 24 66:61 33 5. Straubing Tigers 24 63:76 29 6. Augsburger Panther 24 64:85 27 7. Nürnberg Ice Tigers 24 50:98 17 (ARD Text)

Dienstag, 16.März EV Landshut - Heilbronner Falken 6:4 EC Bad Nauheim - ESV Kaufbeuren 2:3 V Löwen Frankfurt - Dresdner Eislöwen 5:2 Donnerstag, 18.März Lausitzer Füchse - Tölzer Löwen 5:4 V EC Kassel Huskies - Ravensburg Towerstars 5:1 Löwen Frankfurt - Bietigheim Steelers 3:2 EC Bad Nauheim - Dresdner Eislöwen 8:7 P EHC Freiburg - Bayreuth Tigers 6:3 Crimmitschau - ESV Kaufbeuren 6:2 Heilbronner Falken - EV Landshut 7:3 Pl Verein Sp Tore Pkt 1. EC Kassel Huskies 42 168:95 92 2. EHC Freiburg 42 159:128 80 3. Tölzer Löwen 42 170:124 77 4. Löwen Frankfurt 41 137:118 75 5. Bietigheim Steelers 43 156:150 74 6. ESV Kaufbeuren 43 152:154 69 7. Ravensburg Towerstars 43 132:139 61 8. Crimmitschau 42 144:147 60 9. Lausitzer Füchse 43 116:143 52 10. EC Bad Nauheim 41 130:160 51 11. Heilbronner Falken 42 142:154 50 12. Dresdner Eislöwen 43 122:158 50 13. Bayreuth Tigers 43 134:168 49 14. EV Landshut 42 135:159 48 PL Platz SP Spiele PKT Punkte V nach Verlängerung P nach Penalty (ARD Text)