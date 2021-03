Turbine Potsdam hat nach vier sieglosen Partien in Serie in der Frauenfußball-Bundesliga wieder ein Erfolgserlebnis verzeichnet. Gegen den Tabellenvorletzten SC Sand gewann der Tabellenvierte am Sonntag im Karl-Liebknecht-Stadion verdient mit 5:2 (3:1).

Turbine zeigte sich im Vergleich zum trostlosen 0:0 gegen Werder Bremen stark formverbessert und wusste zumindest in den ersten 45 Minuten auch spielerisch zu gefallen. Allerdings zeigte sich das Team von Trainer Sofian Chahed hin und wieder in der Abwehr anfällig. So wie beim 1:1, als Innenverteidigerin Johanna Elsig unglücklich den Ball vor der einschussbereiten Noemi Gentile an Zala Mersnik vorbei ins eigene Tor abfälschte (17. Minute).