Bild: imago images/Edith Geuppert

Analyse | Hertha nach der 0:2-Niederlage in Dortmund - Eine Mannschaft mit zwei Gesichtern

14.03.21 | 10:54 Uhr

Defensiv enorm stark, aber offensiv viel zu harmlos trat Hertha BSC am Samstagabend bei Borussia Dortmund auf. Eine Halbzeit lang ging Pal Dardais Plan voll auf, doch nach dem Rückstand fehlte "der letzte Punch", um das Ruder nochmal rumzureißen. Von Lukas Scheid

Bestünde der Wettbewerb darin, einen der derzeit besten Stürmer überhaupt zu neutralisieren, Hertha BSC hätte beim Auswärtsspiel in Dortmund eine absolute Top-Leistung abgeliefert. Doch Erling Haarland am Tore schießen zu hindern, reicht nicht aus, um in der Fußball-Bundesliga zu punkten. Das norwegische Wunderkind blieb über das gesamte Spiel ohne nennenswerte Chance und war zur Halbzeit sogar der Spieler mit den wenigsten Ballaktionen auf dem Platz, auch aufgrund einer soliden Abwehrleistung der Gäste aus Berlin.

Offensiv kaum Akzente

Bis hierhin – beim Stand von 0:0 – war Hertha-Trainer Pal Dardai überaus zufrieden: "Das war alles so wie wir das wollten, so wie wir es geplant haben", bilanzierte er die erste Halbzeit im Interview beim Bezahlsender Sky. Herthas Abwehr ließ Reus, Haaland und Hazard im Dortmunder Sturm kaum Möglichkeiten, attraktiven und angriffslustigen Fußball zu spielen. Die blau-weiße Fünferkette öffnete dem Gastgeber zwar Räume im Mittelfeld, doch sobald ein Schwarz-Gelber in den Strafraum eindrang, waren Lukas Klünter, Niklas Stark oder Maximilian Mittelstädt zur Stelle und verhinderten den letzten Pass vor das Tor. Dass es zur Pause 0:0 stand, war keineswegs Glück, sondern der Verdienst konzentrierter und aufopferungsvoller Abwehrarbeit. "In der ersten Halbzeit konnte man sehen, dass ziemlich viel geklappt hat. Wir haben auf Sicherheit gesetzt und wenig zugelassen", fasste Klünter die ersten 45 Minuten zusammen. Die Statistik bestätigte diesen Eindruck: 60 Prozent der Zweikämpfe in Halbzeit eins gingen an die Hertha. Doch zur Wahrheit gehört eben auch, dass die Mannschaft nach vorne nahezu keine Akzente setzte, sondern ausschließlich mit Verteidigung beschäftigt war. Mit 27 Prozent Ballbesitz fällt das Toreschießen naturgemäß schwer.

"Ein guter Spieler kann auch unter Druck gut spielen"

Überhaupt sah Dardais Offensive über 90 Minuten ähnlich blass aus, wie Erling Haaland an diesem Abend. Kein einziger Schuss aufs Tor – da macht sich selbst der sonst um Entspannung bemühte Trainer große Sorgen. "Das ist nicht in Ordnung! Wieso kommt dieser letzte Pass nicht an?", fragte Dardai nach dem Spiel. Immer wieder versuchte seine Mannschaft mit langen Bällen das Mittelfeld zu überspielen, doch weder Krzysztof Piątek noch Jhon Cordoba wussten damit etwas anzufangen. Dardais Zeugnis für seine Offensivspieler fiel hart aus: "Die Jungs haben Talent, aber das sieht man nicht in Drucksituationen. Ein guter Spieler kann auch unter Druck gut spielen, aber das müssen sie auch zeigen." Die offensive Untätigkeit rächte sich früh in der zweiten Halbzeit. Denn als Julian Brandt in der 54. Minute das 1:0 für Dortmund erzielte, dürfte sich Dardai die Frage gestellt haben, welcher seiner Spieler das Ruder noch rumreißen könnte. Während man bis zu diesem Zeitpunkt noch hoffen konnte, dass Hertha hinten die Null hält und mit einem Punkt die Heimreise antritt, war die Niederlage nach Brandts Sonntagsschuss am Samstagabend beinahe unausweichlich.

Ein weiterer Rückschlag

Trotz offensiver Einwechslungen mit Matthew Leckie, Javairo Dilsrosun und Dodi Lukebakio blieb ein Aufbäumen nach dem Rückstand aus. Lukebakio ackerte im Angriff zwar, konnte sich aber nicht durchsetzen und ließ sich stattdessen zum ein oder anderen Offensivfoul hinreißen. "Der letzte Punch hat gefehlt – und ohne den gewinnt niemand in Dortmund", sagte Klünter, um direkt im Anschluss auch schon wieder nach vorne zu schauen. "Das Positive aus diesem Spiel müssen wir mitnehmen und gegen Leverkusen in Zählbares umwandeln." Dort wird einer allerdings fehlen. Vladimir Darida wird nach seiner Blutgrätsche gegen Marco Reus und der folgerichtigen roten Karte ein paar Spiele pausieren müssen – ein weiterer Rückschlag für die Hertha im Abstiegskampf.

Keine Kritik an Torhüter Jarstein

Immerhin: Den so oft in dieser Saison vermissten Teamgeist bei Hertha bewies die Hertha an diesem Abend, indem sie die Niederlage als Mannschaft einräumte und nicht mit dem Finger in Richtung Rune Jarstein zeigte. Der Keeper sah bei beiden Gegentreffern nicht besonders gut aus. Bei Brandts haltbarem Schuss griff der Norweger tapsig daneben. Dennoch wollte Piątek seinem Schlussmann keinen Vorwurf machen: "Vielleicht hätte Rune den Ball halten können, aber er hat uns in der ersten Hälfte auch vor dem Rückstand bewahrt. Wir sind ein Team und gewinnen oder verlieren zusammen. Wir hätten vorher schon den Schuss blocken müssen." Beim 0:2 in der 91. Minute ließ sich Jarstein aus spitzem Winkel vom eingewechselten Dortmunder Stürmer Youssoufa Moukoko tunneln. Auch das gab Hertha-Kapitän Stark keinen Anlass für Kritik: "Rune ist ein super Torwart, der uns in der ersten Hälfte den Hintern gerettet hat und auch in den Partien davor ein guter Rückhalt war. Deshalb gibt es natürlich keine Kritik an ihm."

