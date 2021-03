Das Mitleid für Márton Dárdai darf sich in Grenzen halten. Denn auch wenn es rund um Hertha BSC heißt, er spiele obwohl und nicht weil sein Vater Pál aktuell Trainer des Klubs sei. Und auch wenn jener Dárdai angesichts der familiären Bande sagt: "Eigentlich ist es für die Kinder immer die Arschkarte. Sie müssen alles doppelt machen, damit sie überhaupt spielen." Auch dann noch dürfte Márton Dárdai schon jetzt mehr von seiner Familie profitiert haben, als dass sie ihm in seiner Fußballer-Laufbahn schadete.

Das fängt schon mit Opa Pál (1951-2017) an. Auch er war Spieler und Trainer, unter anderem von seinen Söhnen Balázs und Pál junior. Und zudem Ratgeber für Enkel Márton. "Das Kopfball-Jonglieren hat mir so richtig mein Opa beigebracht. Dann hat es von einer auf die andere Sekunde funktioniert", so Márton unlängst gegenüber HerthaTV [tv.herthabsc.com]. Eingebettet war diese Erinnerung in eine weitere. In die von Michael Dober, der Márton in der U12 der Hertha trainierte und über den Dober sagt: "Ist ein fleißiger Junge, weil am Ende, wenn irgendwas nicht klappte, hat er es probiert, trainiert, gemacht, getan. Als Beispiel: Jonglieren ist nicht so sein Ding." Also probierte, trainierte, machte und tat Márton. Bis er den Ball mit den Füßen scheinbar endlos lange und allein auf dem Kopf 44 Mal hochalten konnte. Keine Selbstverständlichkeit für einen Zwölfjährigen. Auch nicht, wenn er für den Nachwuchs eines Bundesligisten spielt.