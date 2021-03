In Frankfurt kann Union die 40-Punkte-Marke knacken. Letzte Restzweifel am Klassenerhalt wären dann ausgeräumt - und der Weg offen für neue Ziele. Zuvor müssen die Köpenicker aber nicht nur einen Portugiesen mit Vorliebe für Berliner stoppen. Von Johannes Mohren

Es wäre ein ganz besonderes Spiel für Christopher Lenz geworden. Doch wenn am Samstag (15:30 Uhr) seine aktuellen Teamkollegen vom 1. FC Union bei seinen künftigen von Eintracht Frankfurt antreten, muss der Linksverteidiger weiterhin zuschauen. "Es sieht wirklich gut aus", sagte Trainer Urs Fischer zwar über die Entwicklung beim 26-Jährigen, den muskuläre Probleme plagen - und: "Ich hoffe, dass er nächste Woche wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmachen kann." Die Partie in Frankfurt komme aber "sicher noch zu früh."

Stabilität hat einen Namen: 1. FC Union. Seit nunmehr fünf Spielen sind die Köpenicker ungeschlagen - länger ist aktuell nur Titel-Anwärter RB Leipzig ohne Niederlage. Und während das Team von Trainer Urs Fischer in der ersten Phase des Jahres 2021 zunächst vor allem auf ihre defensive Sicherheit bauen konnte (und musste), läuft es nun auch wieder vor dem gegnerischen Tor. Gegen Köln gab es am vergangenen Samstag erstmals seit dem 9. Januar gegen Wolfsburg wieder zwei eigene Treffer in einem Spiel. Zuvor waren es gerade einmal fünf in neun Spielen gewesen. Manchmal mangelte es an Torgefahr, öfter an der nötigen Effizienz.

In Frankfurt hat Union nun mit einem Sieg die Chance, die 40-Punkte-Marke zu knacken und damit alle Restzweifel am Klassenerhalt auszuräumen - auch bei Trainer Urs Fischer: "Wir haben unser Ziel noch nicht ganz erreicht. An dem arbeiten wir immer noch." Danach könnte dann wohl die (verbale) Handbremse endgültig gelöst und Richtung Europa geschaut werden. In einem Schlussspurt, der für Union ein echtes Kracher-Programm bereithält: Beginnend mit der Eintracht wartet in den letzten neun Spielen noch die versammelte Liga-Spitze aus Bayern (28. Spieltag), Dortmund (30.), Wolfsburg (32.), Leverkusen (33.) und Leipzig (34.) auf die Köpenicker.