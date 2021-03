Gerade einmal vier Treffer hat der 1. FC Union bislang in sieben Rückrunden-Spielen erzielt. Es hakt in der Köpenicker Offensive. Das soll sich im Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Köln wieder ändern. Die Hoffnungen ruhen auf Max Kruse - und einem Startelf-Debütanten.

Die Zahlen sprechen vor der Partie gegen Köln eindeutig für den 1. FC Union. 13 Punkte trennen die beiden Klubs vor dem 25. Spieltag in der Tabelle der Fußball-Bundesliga. Während die Köpenicker eine sorgenfreie Saison erleben, stecken die Gäste aus dem Rheinland im Abstiegskampf. Für das Team Urs Fischer ist also ein Heimsieg im Stadion An der Alten Försterei das klare Ziel. Dort haben sie seit elf Spielen nicht mehr verloren.

Damit sich diese Serie fortsetzt, muss auch die zuletzt schwächelnde Offensive der Berliner wieder liefern. Nur vier Tore gab es bislang in den sieben Rückrundenspielen. Die Hoffnungen ruhen auf Max Kruse, der nach seiner langen Verletzungen Schritt für Schritt wieder besser in Form kommt. Zudem lässt Fischer Winter-Neuzugang Petar Musa erstmals von Beginn an im Sturm ran. Für ihn muss Joel Pojanpalo auf der Bank Platznehmen. Es ist einer von insgesamt drei Wechseln in der Startformation. Marius Bülter und Marcus Ingvartsen rotieren nach dem Bielefeld-Spiel aus der ersten Elf. Nico Schlotterbeck und Keita Endo sind dafür neu dabei.