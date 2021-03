Bild: imago images/Matthias Koch

Union vor dem Spiel gegen Köln - Gegen die Torflaute und für die Rückkehr der Zuschauer

11.03.21 | 18:28 Uhr

Vor dem Spiel des 1. FC Union gegen Köln will Urs Fischer an der Torgefahr seines Teams arbeiten. Der Verein geht unterdessen einen ersten Schritt auf dem Weg zur Rückkehr der Fans ins Stadion und bietet Schnelltests für Medienvertreter an. Von Simon Wenzel

Das Personal

Urs Fischer muss in der Offensive weiterhin auf zwei seiner spielstärksten Akteure verzichten. Taiwo Awoniyi und Sheraldo Becker werden den Berlinern auch gegen Köln fehlen. Noch offen ist, ob Ersatz-Innenverteidiger Florian Hübner im Kader stehen kann, er fehlte in den letzten Tagen wegen einer Erkältung im Training. Die beiden Pechvögel vom letzten Wochenende, Julian Ryerson und Andreas Luthe, die gegen Bielefeld mit den Köpfen zusammengeprallt waren, scheinen keine Nachwirkungen ihres Crashs zu spüren. Sie mussten im Training in dieser Woche nicht aussetzen und sind dementsprechend bereit für das Spiel in Köln. Das ist vor allem beim Norweger Ryerson wichtig, der in Abwesenheit von Christopher Lenz und Niko Gießelmann erneut als Linksverteidiger auflaufen dürfte. Es fehlen: Ujah (Andauernde Knie-Probleme), Sheraldo Becker (Sprunggelenksverletzung), Taiwo Awoniyi (Muskelverletzung), Niko Gießelmann (Schulterverletzung), Christopher Lenz (Muskuläre Probleme)

Die Form

In einer Schulnote ausgedrückt spielt Union seit Wochen "befriedigend". Die Eisernen kassieren wenige Tore, schießen aber auch kaum welche. In sieben Rückrundenspielen reichte das zu einem knappen Sieg, zwei knappen Niederlagen und vier Unentschieden (zwei davon mit 0:0). Das letzte Union-Spiel in dem mehr als drei Tore fielen war das 2:2 gegen Wolfsburg am 15. Spieltag. Die omnipräsente und von Fußballfans verhasste Werbefigur eines Wettanbieters, "Mr. 3:1", hat jedenfalls derzeit keine Freude am 1. FC Union. Das Herausspielen von Chancen und die Verwertung selbiger steht dementsprechend weit oben auf dem Trainingsplan bei Urs Fischer. "Wichtig ist, dass wir zu Torchancen kommen. Jetzt geht es darum effizient zu werden, das hat in den letzten Spielen nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen", sagte der Schweizer vor dem Spiel gegen Köln. Er habe unter der Woche auch Abschlussübungen ins Training eingebaut, um den Spielern darüber Selbstvertrauen zu geben.

Der Gegner

Der 1. FC Köln hat gegen Bremen zumindest entfernt so etwas wie ein Erfolgserlebnis gefeiert. Der späte Ausgleichstreffer verhinderte die vierte Niederlage in Folge für die Geißböcke. Trotzdem hat die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol zahlreiche Probleme. Unter anderem eines im Sturm, wo der ehemalige Unioner Sebastian Andersson seit drei Monaten ausfällt. Der Schwede ist immerhin zurück im Training, für das Gastspiel an alter Wirkungsstätte soll er aber noch keine Option sein. Durch den Sieg von Hertha BSC gegen Augsburg ist Köln zudem wieder tief im Abstiegskampf. Nur noch ein Punkt trennt sie von den Berlinern, drei vom Relegationsplatz und Bielefeld. Unions Trainer Urs Fischer warnte trotzdem in seiner üblichen Art vor dem kommenden Gegner. "Eine sehr gut organisierte Mannschaft", seien die Kölner, vor allem konsequent im Verteidigen. "Ein hartes Stück Arbeit" warte deshalb auf sein Team.

Unioner im Fokus

Die kurzfristigen Hoffnungen, dass sich das zuletzt etwas eingeschlafene Offensivspiel des 1. FC Union zeitnah wiederbeleben lässt, stützen sich vor allem auf Max Kruse. Der lange verletzte Stürmer absolvierte gegen Bielefeld sein zweites Spiel in der Startelf nach seinem Comeback. Noch immer merkt man Kruse die fehlende Matchpraxis an, trotzdem beobachtet Urs Fischer bei seinem Star Fortschritte: "Er ist auf dem Weg zurück, ansatzweise hat man schon gesehen, zu was er fähig ist." Der Schweizer bremst allerdings auch die Erwartungen. Man dürfe nicht alles auf Kruses "Schultern legen", sagt Fischer. "Wir hatten eine lange Zeit auch ohne Max (Kruse, Anm. d. Red.) Fußball gespielt und haben uns Tormöglichkeiten erarbeitet." Trotzdem ist klar: Ein Kruse in Topform könnte den Angriff des 1. FC Union wieder beleben.

Besonderheiten

Die Partie gegen Köln ist ein Testspiel. Zumindest abseits des Rasens. Denn der Verein erprobt an den arbeitenden Gästen im Stadion (Journalisten, Ordner, Fernseh-Produktion, usw.) ein Schnelltest-Verfahren. Jeder Stadion-Besucher kann sich - auf freiwilliger Basis - vor dem Spiel testen lassen. "Das was wir vor vielen Monaten schon einmal theoretisch erläutert hatten, probieren wir jetzt in der Praxis aus, weil es eine ausreichende Verfügbarkeit der Antigenen Schnelltests gibt", erklärte Unions Geschäftsführer Kommunikation Christian Arbeit auf der Pressekonferenz. Der Testlauf sei bei der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport angemeldet, die Kosten trägt der Verein. Wie viel das Testzentrum in der "Schlosserei", in der Haupttribüne des Stadions, für die insgesamt 379 Personen Union kosten wird, wollte Arbeit nicht sagen. Ziel des Vereins sei es weiterhin, die Pläne für eine Rückkehr der Zuschauer ins Stadion voran zu treiben. Der Test unter den aktuellen Rahmenbedingungen solle unter anderem Aufschlüsse darüber geben, wie ein solches Modell mit Schnelltests ablaufen könnte und wie zeitaufwändig das Prozedere ist, erklärte der Geschäftsführer. Wann Union den nächsten Schritt gehen und in einem Testspiel mit Fans proben könnte, dazu wollte Arbeit keine Prognose wagen. Bei den Köpenickern habe man die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben, noch in dieser Saison ein Spiel mit einer begrenzten Anzahl von Zuschauern zu veranstalten. Auch Trainer Urs Fischer äußerte sich zu dem ersten Testlauf am Wochenende gegen Köln und nannte ihn "Licht am Ende des Tunnels."

