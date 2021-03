imago images/Mauersberger Video: rbb UM6 | 03.03.2021 | Dennis Wiese | Bild: imago images/Mauersberger

Möglicher Aufstieg in die 3. Liga - Viktoria Berlin sucht ein neues Zuhause

04.03.21 | 07:45 Uhr

Viktoria Berlin führt die Regionalliga Nordost an und hat den Aufstieg in die 3. Liga dicht vor Augen. Die aktuelle Heimstätte in Lichterfelde wird den Anforderungen des Profifußballs aber nicht gerecht - und die Suche nach einer Alternative ist schwierig.



Wer in Berlin schon einmal eine neue Bleibe gesucht hat, der kennt es: Es ist kompliziert. Diese Erfahrung macht aktuell auch der FC Viktoria Berlin. Auf dem Wunschzettel für das neue Zuhause stehen allerdings nicht drei Zimmer mit Balkon und Wannenbad, sondern eine Rasenheizung, Platz für mindestens 10.000 Zuschauer und ein VIP-Bereich. Denn das sind einige der Anforderungen an ein Drittliga-Stadion - und in diese Spielklasse könnten die Berliner bald aufsteigen.



Stadion Lichterfelde ist nicht drittligatauglich

Zwar ruht der Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost seit Monaten, Viktoria ist als ungeschlagener Tabellenführer aber die klare Nummer eins. Und weil der Meister der Nordost-Staffel in diesem Jahr direkt aufsteigen soll, beschäftigt sich der Verein bereits mit der möglichen Spielstätte für die kommende Saison.

Bisher ist das das Stadion Lichterfelde. "Dort sind wir in dieser Saison sehr erfolgreich und würden daher natürlich auch perspektivisch gerne in unserem Wohnzimmer Fußball spielen", sagt der Sportdirektor Rocco Teichmann. Aber: "Die Anforderungen für den Spielbetrieb bezüglich der Zulassung für die 3. Liga sind sehr groß." Das Stadion bietet unter anderem nicht genügend Zuschauerkapazität sowie Platz für Fernsehübertragungstechnik.

Olympiastadion, Alte Försterei und Jahnsportpark scheiden aus

Dennoch hat sich der Verein aus Steglitz-Zehlendorf erstmal mit seiner bisherigen Heimstätte beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) beworben. "Wir werden damit rechnen müssen, dass wir eine Bedingung erfüllen müssen", sagt Teichmann, "dass ein Ausweichstadion genannt werden muss. Da sind wir weiterhin mit dem Berliner Senat und einzelnen Bezirken im Dialog." Doch welches könnte das sein? Das Olympiastadion ist zu teuer. Auch das Stadion An der Alten Försterei ist wohl keine Option. Der Jahnsportpark ist wegen Sanierung oder Neubau gesperrt und somit auch raus. Und so gestaltet sich die Lage ähnlich wie auf dem Berliner Wohnungsmarkt: Gute Angebote sind knapp. Die Vereine des Poststadions, darunter Regionalliga-Konkurrent Berliner AK, haben sich in einer Erklärung wegen der starken Auslastung gegen einen Umzug von Regionalligist Altglienicke positioniert. Somit scheidet wohl auch diese Option aus.



Ansässige Vereine befürchten Einschränkungen

In den Mittelpunkt ist daher das Mommsenstadion in Charlottenburg gerückt. Die Gespräche mit dem Bezirksamt laufen bereits. Doch auch dort müsste noch einiges gemacht werden. "Da sehe ich auch das Land in der Pflicht, dass eine Finanzierung zur Verfügung gestellt wird, wenn ein Verein in eine höhere Liga aufsteigt", sagt Heike Schmitt-Schmelz (SPD), Sport-Bezirksstadträtin von Charlottenburg-Wilmersdorf. "Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, dass wir aufpassen müssen, dass wir ansässige Vereine nicht verdrängen."



Dazu zählen der SC Charlottenburg und der Regionalligist Tennis Borussia, der sich grundsätzlich offen für einen weiteren Mieter zeigt. "Wenn das übergangsweise für ein Jahr ist, werden wir die letzten sein, die sich dagegen versperren", so der TeBe-Vorstandsvorsitzende Günter Brombosch, der sich gleichzeitig im Gespräch wundert, "dass Viktoria bis heute nicht den Weg zu uns gefunden hat und versucht hat, in einem Gespräch zu klären, welche Möglichkeiten es gibt." Brombosch sagt, er fürchte Einschränkungen für die bisher im Stadion beheimateten Vereine und äußert noch weitreichendere Kritik: "Es ist sicherlich ein Armutszeugnis für Berlin, dass wir für einen Drittligisten keinen Spielort haben, auf den man sofort zurückgreifen kann." Nicht zuletzt deswegen hat auch Viktoria Berlin den Suchradius schon erweitert - auf Brandenburg. "Das wird eine Alternative sein müssen, wenn wir in Berlin nicht die Möglichkeiten haben – wobei das unser favorisierter Standort ist", betont Rocco Teichmann. Bis Juni soll eine Entscheidung fallen, wo der Regionalliga-Spitzenreiter in der 3. Liga seine Heimspiele austragen könnte. Aber erstmal bleibt es wohl auch weiterhin kompliziert.



Sendung: rbb UM6, 03.03.21, 18 Uhr