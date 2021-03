Die Regionalliga Nordost steht offenbar kurz vor dem Abbruch. Schon am Mittwochabend könnte dieser in die Wege geleitet werden, wenn sich der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) mit den Clubs per Videokonferenz zusammenschaltet. NOFV-Präsident Hermann Winkler sagte bereits am Dienstag, er könne einen Abbruch nicht mehr ausschließen. "Die Konzeptlosigkeit der gesamten Politik lässt unsere Regionalliga-Pläne in weite Ferne rücken."