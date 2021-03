Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga einen neuerlichen Rückschlag einstecken müssen. Am Samstagabend verloren die Berliner vor leeren Rängen in der Max-Schmeling-Halle nach einer desolaten ersten Hälfte dem SC DHfK Leipzig mit 27:28 (12:18). In der zweiten Hälfte hatten die Füchse einen Acht-Tore-Rückstand zeitweise gedreht, mussten sich aber doch geschlagen geben. Damit rutschen die Füchse auf Platz sechs ab. Beste Berliner Werfer waren Fabian Wiede und Lasse Andersson mit je fünf Toren.

Die Füchse gingen zwar 1:0 in Führung, es sollte allerdings lange Zeit die letzte bleiben. Denn die Gastgeber verloren schon nach wenigen Minuten den Faden. In der Abwehr hatten sie überhaupt keinen Zugriff und so war praktisch jeder Wurf der Leipziger ein Treffer. Weil auch im Angriff viel verworfen wurde, lagen die Füchse Mitte der ersten Hälfte schon mit sieben Toren hinten (9:16).

Nach dem Seitenwechsel wuchs der Rückstand auf acht Tore an (14:22). Zwanzig Minuten vor dem Ende wachten die Füchse dann aber auf, kämpften sich Tor um Tor wieder heran. Vier Minuten vor Ende hatten sie die Partie sogar gedreht und gingen 27:26 in Führung. Doch es blieb eng. Drei Sekunden vor Ende erzielte Niclas Pieczkowski doch noch den Siegtreffer für die Gäste.

Weiter geht es für die Füchse am Dienstag, den 30. März (20.45 Uhr), in der European League gegen die Fivers WAT Margareten. Nach dem 35:27-Erfolg im Hinspiel scheint der Einzug in das Viertelfinale hier nur noch eine Formsache zu sein.