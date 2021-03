Das Ganze erinnerte mich an den Hollywood-Klassiker "Und täglich grüßt das Murmeltier". Immer und immer wieder dasselbe: Die Leistung seiner Kicker war gut, Punkte gab es keine. Auch weil Hertha in den fünf Spielen unter Dardai nur zwei Törchen zustande brachte.

Pal Dardais Augen waren ziemlich klein am Tag nach der Niederlage gegen Wolfsburg. Schon um halb zehn saß der Ungar vor der Computerkamera, um seine Eindrücke zu schildern. Die Eindrücke vom fünften Spiel, in dem er mit Hertha die vierte Niederlage kassiert hatte.

"Was soll ich jetzt mit den Spielern machen? Wir machen weiter und warten, bis der Moment kommt, in dem wir Tore machen. Das muss. Das kommt. Es kann nicht sein, dass das nicht kommt. Das wäre unnormal."

Im Sommer 2015 hat Dardai mich das spüren lassen. Damals wie heute war ich als Hertha-Reporter auch für das Fragenstellen zuständig. Dardai hatte Hertha in seinen ersten Trainermonaten gerade so vor dem Abstieg bewahrt, aus den letzten sieben Spielen aber nur drei Punkte geholt. Dazu stockte es beim Thema Neuzugänge: Nur Vladimir Darida und der 21-jährige Mitchell Weiser hatten in Berlin unterzeichnet, eine Woche vor Saisonbeginn.

Es ist wichtig und richtig, dass Dardai die Ruhe bewahrt, seine angeschlagenen Spieler starkredet. Und auch nach außen einen ganz geerdeten Eindruck vermittelt. Das war nicht immer so. In seiner ersten Trainer-Amtszeit konnte er sehr dünnhäutig werden. Etwa, wenn Journalisten beim Thema "Immer positiv bleiben" nicht zu hundert Prozent seiner Meinung waren.

Dass er kein Zauberer sei, hat Dardai schon bei seiner Vorstellungsrunde Ende Januar gesagt. Eine Siegesserie aus dem Ärmel schütteln. Bei den Gegnern Frankfurt, Bayern, Stuttgart, Leipzig und Wolfsburg - unmöglich. Vor allen Dingen in der Lage, in der Mannschaft übernahm. Seit seinem ersten Abgang als Bundesligatrainer 2019 reihte sich bei Hertha eine Fehlentscheidung an die andere: Ante Covic, Jürgen Klinsmann und Alexander Nouri waren Fehlbesetzungen auf der Trainerbank. Die Zusammenstellung der Mannschaft in dieser Zeit katastrophal. Dardai-Vorgänger Bruno Labbadia scheiterte beim Zusammenkehren des Scherbenhaufens.

Dardai hat in wenigen Wochen für Sicherheit, Struktur und Stimmung gesorgt. Mehr war beim "schwersten Job seiner Karriere" bislang kaum möglich. Jetzt muss Hertha punkten. Am kommenden Wochenende kommt der FC Augsburg. Die erste Pflichtaufgabe. Ein Spiel, an dem sich Dardai und die Mannschaft messen lassen müssen. Der Trainer geht die Aufgabe optimistisch an. Wie immer. Denn das "P" in Pal steht für positiv. Dardai hätte sich ein erfolgreiches Ende verdient, bei dieser schwierigen Mission Klassenerhalt.