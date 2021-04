Radfahren war für mich zunächst nur das perfekte Fortbewegungsmittel, um in der Stadt von A nach B zu kommen. Dabei habe ich festgestellt, dass ich meine Umgebung besser kennengelernt und neu wahrgenommen habe. Irgendwann hatte ich Lust, richtige Touren zu machen und dabei festgestellt, wie gut mir das seelisch tut. Wenn ich auf dem Rad sitze, fange ich an, über Dinge nachzudenken, Ideen zu finden oder ganz im Gegenteil einfach komplett abzuschalten.

rbb|24: Frau Schumacher, auf Ihrem 2014 gegründeten Blog "Radelmädchen" schreiben Sie über alles rund ums Radfahren. Was ist so toll an diesem Sport?

Seit 2014 schreibt Juliane Schumacher auf ihrem Blog "Radelmädchen" [radelmaedchen.de] über ihre Touren, das richtige Equipment und überhaupt alles rund um ihre große Liebe - das Fahrrad. Inzwischen gibt es sie auch als Hörbuch [anchor.fm] und in den sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Instagram [instagram.com/radelmaedchen] . 2017 erschien zudem ihr Buch "How to survive als Radfahrer" [schwarzkopf-verlag.info] .

Richtig wichtig: Dass das Fahrrad größenmäßig passt. Das kann einem den Spaß am Radfahren so sehr verderben, wenn der Rahmen zu groß ist oder zu klein. Man kann natürlich nachträglich viel einstellen, aber es sollte von Anfang halbwegs hinhauen. Und dann sollte man ein Fahrrad suchen, das für den Zweck, für den man es nutzen will, passt. Also wenn ich weiß, ich will es hauptsächlich in der Stadt nutzen, sollte vielleicht ich nach einem Rad mit Gepäckträger schauen.

Ich bin ein bisschen verliebt ins Gravelbike, was ja so ein bisschen ein Hybrid aus Mountainbike und Rennrad ist. Das ist in den letzten Jahren sehr, sehr beliebt geworden, auch weil man damit sehr, sehr flexibel ist. Es hat ein eine bequemere Geometrie als ein Rennrad, ist aber sportlicher als ein Mountainbike. Dazu die breiteren Reifen als zum Beispiel beim Rennrad. Damit ist man also gut ausgerüstet, wenn man es sportlich mag, aber auch ein bisschen im Gelände fahren möchte.

Viele Landstraßen haben auch Radwege daneben, die sind dann auch ganz ok. Aber manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Dann ist es wichtig, je nachdem welcher Dämmerungszustand gerade ist, auf jeden Fall Licht anzuhaben. Und dann: Nicht zu nah am Rand fahren! Natürlich bleibe ich auf der rechten Seite der Straße, aber so, dass ich noch einen sicheren Abstand zum Straßenrand habe, damit ich nicht noch mehr das Gefühl habe, in die Ecke gedrängt zu werden. Weil dann ist es oft so, dass noch enger überholt wird und ich noch eher ein Beklemmungsgefühl habe. Das heißt ich versuche schon, meine Position auf der Straße einzunehmen. Und zu zeigen: Ich fahre hier, ich darf hier auch fahren, und wenn Du mich überholen willst, dann mit Spurwechsel.

Gibt es denn noch weitere Kriterien, von der Art und Beschaffenheit der Wege einmal abgesehen?

Das hängt von den Touren ab. Neulich war ich an einem Tag 184 Kilometer unterwegs. Da wollte ich mir einfach einen Ausweg lassen. So dass ich, wenn gar nichts mehr geht, vielleicht noch fünf Kilometer fahren muss, und dann kommt ein Bahnhof. Bei Touren in Gegenden, die ich nicht so kenne, schaue ich oft nach alternativen Wegen. In Berlin und Brandenburg brauche ich das nicht, da schaue ich eher nach Zwischenstationen, an denen ich ein Eis kriege. Das muss man gerade in Brandenburg beachten, da kann es sehr einsam werden. Außerdem fahre ich ungern die gleiche Strecke hin und zurück.

Nun liegen Berlin und Brandenburg nicht gerade in den Alpen. Trotzdem: Anstiege lieber an den Anfang oder ans Ende einer Fahrt legen?

In die Mitte! Erstmal warmfahren, denn Berge auf kalte Beine sind nicht so geil. Insgesamt sollte die Strecke möglichst so sein, dass es mal ein bisschen fordernder ist und mal richtig rollen kann.

Rund ums Radfahren fast so berühmt wie die Tour de France ist der sogenannte "Hungerast". Also ein Leistungseinbruch wegen mangelnder Nahrungsaufnahme. Mit welchem Proviant gehen Sie auf Tour?

Tendenziell habe ich zwei Trinkflaschen dabei. Das sind 1,5 Liter insgesamt. Manchmal mache ich, gerade im Sommer, eine Elektrolyt-Tablette rein, damit ich, wenn ich viel schwitze, ein bisschen wieder was aufnehme. Dann habe ich immer drei, vier Müsli-Riegel dabei.