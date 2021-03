Der Tour-de-France-Zweite Roglic war am Schlusstag gestürzt und hatte nach seiner Rückkehr ins Hauptfeld ein weiteres Mal den Anschluss an die absoluten Top-Fahrer verloren. Sein Vorsprung von 52 Sekunden auf Schachmann sowie drei Etappensiege genügten nicht, im Klassement wurde der frühere Skispringer durchgereicht.

Das letzte Teilstück gewann am Sonntag Magnus Cort Nielsen aus Dänemark. Die Fernfahrt war in diesem Jahr nicht in Nizza beendet worden. Hintergrund sind die Corona-Schutzmaßnahmen in Frankreich. Da für Sonntag sonniges Wetter gemeldet war, sollten am geplanten Finalort an der Küste größere Menschenansammlungen vermieden werden.